Itsme ziet aantal gebruikers stijgen tot 6,7 miljoen en is voor het eerst winstgevend

De identiteits-app Itsme zag vorig jaar het aantal gebruikers in België met 11 procent toenemen tot 6,7 miljoen. Ruim vijf jaar na de lancering draait de app nu ook break-even in ons land, zo heeft Itsme bekendgemaakt.

Vandaag heeft 80 procent van de volwassen Belgen tussen 16 en 74 jaar een Itsme-account. In totaal voerden zij het afgelopen jaar 315 miljoen acties uit met de app. Dat zijn gemiddeld 47 acties per gebruiker per jaar, of bijna één per week. Het gaat om een groei van het aantal acties met 35 procent ten opzichte van 2021, wat toen ook al een recordjaar was.

‘Populairste inlogmethode’

In 2022 noteerde het bedrijf één miljoen handtekeningen met Itsme Sign, dat dezelfde juridische waarde heeft als een handgeschreven handtekening. Het gaat om een opvallend sterke stijging met 135 procent, ruim een verdubbeling ten opzichte van het jaar voordien.

Itsme blijft naar eigen zeggen de populairste inlogmethode op overheidswebsites, maar ook het aantal partners in de private sector neemt elk jaar toe, met nu meer dan 900 bedrijven die de dienst gebruiken. Door die groei in de private sector heeft het bedrijf in 2022 extra inkomsten kunnen genereren. Ruim vijf jaar na de lancering draait de identiteits-app break-even in België.

Via een aantal projecten in de Benelux stoomt de app zich ondertussen ook klaar voor een internationale doorbraak. Zo heeft Itsme al eerste stappen gezet in Nederland en ook in Luxemburg is de dienst intussen aanwezig.