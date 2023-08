Nieuwe enkelband waarschuwt slachtoffer via app als dader in de buurt komt

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) heeft dinsdag in Genk een demonstratie gegeven van de nieuwste enkelbanden. Die kunnen het slachtoffer via een applicatie waarschuwen zodra de drager van de enkelband te dicht in de buurt komt.

De nieuwe generatie enkelbanden van het type Allied Universal Electronic Monitoring wordt vanaf november in gebruik genomen. Begin 2024 volgt dan de smartphone-app die slachtoffers (als zij dat wensen) een seintje kan geven zodra de dader in de nabijheid is en wellicht ook zijn/haar straatverbod schendt. Het systeem wordt onder meer al intensief gebruikt in Spanje.

‘De technologie ondersteunt een door de rechtbank uitgesproken contactverbod’, zegt minister Demir die er de komende vijf jaar twaalf miljoen euro voor uittrekt. ‘Als een dader toch in de buurt komt, dan kunnen dader en slachtoffer gewaarschuwd worden en kan er sneller opgetreden worden. Dat garandeert de slachtoffers meer gemoedsrust.’

Via de geïntegreerde gps-module kunnen, als de rechter dat nodig acht, ook jeugdcriminelen op de voet worden gevolgd. ‘Denk aan minderjarige delinquenten die buiten hun gemeenschapsinstelling hun schoolloopbaan kunnen afmaken. De technologie stelt ons in staat deze jongeren actief te volgen en een duidelijk zicht te krijgen op de routes die ze van en naar school afleggen’, vertelt Jef Verlinden, afdelingshoofd van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht (VCET). In de toekomst moet zelfs drugs- en alcoholmonitoring mogelijk worden.

In 2023 hebben 1.300 mensen meer een enkelband gekregen dan in dezelfde periode van 2022. Dat was de zoveelste stijging op rij. Door de nieuwe enkelbanden en door de toename van het elektronisch toezicht is het personeelsbestand van het VCET, dat onder het Agentschap Justitie en Handhaving valt, van 55 naar 110 personeelsleden gegaan. Verder steeg het aantal justitie-assistenten naar 340. Vlaanderen telt in totaal bijna 6.500 enkelbanden. Het dagcijfer volgens het kabinet Demir bedraagt in Vlaanderen 2.000 enkelbanden, terwijl dat in Wallonië 1.200 bedraagt.