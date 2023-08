VUB-professoren benoemd als experten in Benelux en internationale AI-adviesorganen

VUB- en ULB-professor Tom Lenaerts van het VUB Artificial Intelligence Lab is benoemd als voorzitter van de Benelux Vereniging voor Kunstmatige Intelligentie. Tegelijk werd Lenaerts door de Brusselse regio benoemd tot expert in The Global Partnership on AI, een taak die hij opneemt samen met professor Rob Heyman van de VUB-onderzoeksgroep SMIT.

De Benelux Vereniging voor Kunstmatige Intelligentie is een samensmelting, sinds 1987, van de Belgische AI-vereniging BAAI en diens Nederlandse tegenhanger, de NVKI. De BNVKI vormt samen met haar zusterorganisaties in andere EU-landen de European Association for AI en heeft als doel het Europese onderwijs en onderzoek naar AI in de verf te zetten, evenals de toepassing van AI in Europa.

Responsable AI-werkgroep

The Global Partnership on AI brengt dan weer verschillende regeringen samen en adviseert rond AI-thema’s. Ook hier gaat Lenaerts aan de slag als expert, samen met professor Rob Heyman van de VUB-onderzoeksgroep SMIT die door Vlaanderen in die functie is benoemd.

‘We gaan er zetelen in de Responsable AI-werkgroep die zich als adviesorgaan onder meer bezighoudt met het belang van gender en gelijkheid in AI, de impact van AI op duurzaamheid, de problematiek van taalmodellen en met de controle van het overheidsbeleid ter zake’, licht Lenaerts het takenpakket toe.