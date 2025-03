Microsoft opent dit najaar haar Belgische datacenters

De drie datacenters die Microsoft sinds 2021 bouwt in ons land, openen in de herfst van dit jaar, dat maakt het bedrijf zelf bekend.

Vier jaar geleden kondigde Microsoft een investering van meer dan een miljard euro aan voor ons land. Daarmee bouwt het drie Azure datacenters, vooral om de lokale markt beter te bedienen. Het kijkt daarbij onder meer naar kmo’s, maar ook sectoren met strenge regels rond cloudopslag kunnen zo binnen België hun data in een Microsoft-omgeving bewaren.

Microsoft zegt dat de lokale aanwezigheid voor betere ervaringen zal zorgen in de cloud, er is immers minder afstand tussen de server en een Belgische eindgebruiker. In de marge van de nakende lancering zegt Microsoft ook dat het zich aangesloten heeft bij BDIA, de Belgische vereniging van datacenters.

‘Met deze uitbreiding stelt Microsoft Belgische bedrijven en overheidsinstellingen in staat om het volledige potentieel van cloudcomputing te benutten met meer snelheid, veiligheid en flexibiliteit’, zegt Ron Pooters, directeur van de Microsoft Innovation Hub in Brussel. ‘Of het nu gaat om AI gedreven innovatie, veilige gegevensopslag of geavanceerde analyses, onze lokale clouddiensten zullen de basis vormen voor de volgende golf van digitale transformatie in België.

Drie bouwpartners

In 2023 sprak Data News nog met Pooters over de datacenterplannen. Toen klonk het dat de ruwbouw voor de drie datacenters ongeveer klaar was. Dat is weliswaar zonder interne bekabeling, de opbouw van de dataruimtes, het plaatsen van de hardware en die ook softwarematig operationeel maken als cloudomgeving.

Waar de datacenters precies staan of wat hun capaciteit is, houdt Microsoft liever voor zich. Al weet Data News uit goede bron dat het gaat om die datacenters die in opdracht van Microsoft door LCL, EdgeConnex en Interxion zijn gebouwd.