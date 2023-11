Nethys werkt aan instap in Orange België

Nethys zou onderhandelen over de mogelijkheid om aandeelhouder te worden bij Orange België. Dat bevestigt Orange België na berichtgeving van de website L-Post.

Bij de overname van de Waalse telecomspeler VOO door Orange behield Nethys 25 procent plus een aandeel in VOO. Nethys beschikt wel over de mogelijkheid om zijn belang in VOO om te zetten in aandelen van Orange België, met behoud van bepaalde rechten verbonden aan het belang in VOO. Nu blijkt dat Nethys al van die mogelijkheid gebruik zal maken.

Er zijn besprekingen aan de gang met het oog op de uitvoering van de operatie, zegt Orange België. Nethys zou zo een belang van ongeveer 11 procent kunnen verwerven in Orange België. Het gaat om nieuw gecreëerde aandelen. Het beursgenoteerde bedrijf is momenteel voor 76,94 procent in handen van de Franse groep Orange.