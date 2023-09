Orange verhoogt prijs traagste internetabonnement

Orange herschikt zijn aanbod van vaste internetverbindingen. Als gevolg daarvan zullen klanten met het minst snelle abonnement vanaf 14 januari meer moeten betalen. Opvallend is dat de telecomoperator de nieuwe formules als ‘fiber’ in de markt zet, terwijl de kabels nog niet volledig fiber zijn

Orange had tot nu toe slechts één vast internetabonnement, Internet Home, waarbij klanten wel opties konden bijkopen om sneller te surfen. Voortaan biedt de operator vier formules aan met verschillende namen: Start Fiber (150 Mbps), Zen Fiber (400 Mbps), Giga Fiber (1 Gpbs) en All-In Fiber (1 Gbps + extra comfortdiensten). Bestaande klanten worden automatisch overgezet.

In eerste instantie blijven de prijzen dezelfde, maar vanaf 14 januari zijn er wel wijzigingen. Wie het traagste abonnement heeft, zal vanaf dan per maand 45 euro in plaats van 40 euro moeten betalen voor vast internet in het Love-pack (met mobiel abonnement en/of tv) en 49 euro in plaats van 46 euro voor enkel vast internet. Wie nu via de optionele boost al sneller internet heeft binnen de Love-bundel, zal na 14 januari evenveel betalen. Wie een los internetabonnement van 400 Mbps of 1 Gbps heeft, zal 2 euro per maand minder betalen en uitkomen op respectievelijk 59 euro of 69 euro per maand.

De keuze voor ‘Fiber’ (glasvezel) in de marketing is opvallend, want Orange gebruikt in Vlaanderen het netwerk van Telenet. Het maakt dat de operator er een voetnoot moet bijzetten om erop te wijzen dat de glasvezeltechnologie nog een ‘coaxiale aansluiting’ heeft. Dat houdt in dat de laatste meters van het netwerk, van de straatkasten naar de huizen, nog uit ‘oude’ coaxkabels bestaat. In de toekomst zal Orange wel gebruikmaken van het volwaardige glasvezelnetwerk van Wyre, de joint venture van Telenet en Fluvius. Die uitrol is echter nog maar pas gestart.