Overheidswebsites krijgen derde DDoS-aanval op een week te verwerken (update)

De websites van verscheidene Belgische overheidsdiensten die zondagavond getroffen werden door een cyberaanval, zijn opnieuw het slachtoffer geworden van een DDOS-aanval.

Dat zegt Katrien Eggers, woordvoerster van het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB). Momenteel weet het CCB nog niet wie er achter de cyberaanval zit.

Het gaat al om de derde reeks cyberaanvallen op Belgische overheidssistes op een week tijd. Ook zondag werden een aantal websites van Belgische overheidsdiensten getroffen door computerproblemen. Zij waren maandagochtend (tijdelijk) weer toegankelijk, voordat ze opnieuw werden aangevallen.

Donderdag waren meerdere internetsites van Belgische instellingen ook al eens het slachtoffer geworden van een DDOS-cyberaanval (distributed-denial-of-service). Die werd toen opgeëist door de pro-Russische hackersgroep ‘Noname’, die kritiek uitte op de Belgische steun voor Oekraïne en de aangekondigde levering van F-16-gevechtsvliegtuigen. Of zij ook achter deze aanvallen zitten, is niet duidelijk. ‘Het is altijd moeilijk om de oorsprong te achterhalen van een cyberaanval’, aldus Katrien Eggers.