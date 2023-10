Agoria wil dat Vivaldi nog ‘dringende beslissingen’ neemt

Technologiefederatie Agoria dringt er bij de federale regering op aan om voor de verkiezingen nog enkele ‘kleinere knopen door te hakken’. Zoals fiscaal gunstige variabele verloning voor de technologiesector en hulp in het drukken van de energiekosten.

Het gaat om ‘dringende beslissingen die absoluut nodig zijn om later met een beter gevoel te kunnen terugkijken op de erfenis van deze Vivaldi-regering’, zegt CEO Bart Steukers.

De regering besliste bijvoorbeeld om het systeem van de flexi-jobs uit te breiden, maar Agoria vraagt meer: ‘Het zou logischer zijn om meteen uit te breiden naar alle bedrijven’, aldus Steukers. Bovendien moet de regering een alternatief bedenken voor het afschaffen van de auteursrechten voor IT’ers, klinkt het. ‘Fiscaal gunstige, flexibele, variabele verloning is een absolute noodzaak in sectoren met enorm veel, ook internationale, concurrentie.’

Ook energie is een belangrijk punt. De technologiesector verwacht verdere initiatieven om bedrijven te helpen hun energiekosten te drukken. Agoria wil dat de regering het mogelijk maakt dat nieuwe technologie voor kernenergie wordt ingezet, in de vorm van kleine modulaire reactoren (SMR). Ook voor windenergie is volgens Agoria een tempoversnelling nodig.