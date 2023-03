Huawei-oprichter: duizenden onderdelen vervangen door sancties VS

Het Chinese Huawei heeft duizenden onderdelen in zijn producten moeten vervangen omdat deze getroffen werden door Amerikaanse sancties. Dat gaf de oprichter van het bedrijf Ren Zhengfei toe tijdens een toespraak in februari, waarvan een Chinese universiteit zopas het transcript heeft gepubliceerd.

Huawei, een belangrijke leverancier van apparatuur voor 5G-telecommunicatienetwerken, heeft sinds 2019 te maken met handelsbeperkingen die zijn opgelegd door de Verenigde Staten. De Amerikaanse regering beticht Huawei en andere Chinese techbedrijven ervan via achterdeurtjes in hun technologie spionage mogelijk te maken.

Printplaten opnieuw ontworpen

Maar als gevolg van de beperkingen, zo geeft Ren aan in het transcript, heeft Huawei de afgelopen drie jaar 13.000 onderdelen vervangen door Chinese alternatieven. Ook heeft het techconcern 4.000 printplaten opnieuw moeten ontwerpen. Ren zei dat Huawei het afgelopen jaar 23,8 miljard dollar investeerde in onderzoek en ontwikkeling. ‘Naarmate onze winstgevendheid verbetert, zullen we deze uitgaven blijven verhogen’, aldus de Huawei-oprichter.

De regering van president Biden verbood vorig jaar nog de verkoop van nieuwe Huawei-apparatuur in de VS. Het bedrijf zelf heeft alle aantijgingen altijd tegengesproken.