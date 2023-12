‘Leg factuur van de digisprong niet bij scholen of ouders’

Scholen hebben ruim 100 miljoen euro nodig voor het jaarlijkse onderhoud van de digisprong, terwijl de onderwijsbegroting van 2024 slechts 33 miljoen euro voorziet. Leg die factuur niet bij de scholen of ouders, vraagt Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV).

De laptops van leerlingen en leerkrachten moeten elke drie à vier jaar worden vervangen, een kost van jaarlijks 123 miljoen euro, zegt KOV. De onderwijsbegroting voorziet volgend jaar wel een eenmalig onderhoudsbudget van 33 miljoen euro, maar in de meerjarenplanning zou nog tot 2027 geen geld voorzien worden.

‘De middelen die toegekend zijn waren niet alleen ontoereikend, er wordt geen budget voorzien voor de vervanging van het grote aantal toestellen’, klinkt het in een persbericht.

Duidelijk financieel traject

‘Scholen hebben aan een recordtempo een digitale omslag gemaakt’, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ‘We hopen dat hun inspanningen niet voor niets zijn geweest. Daarvoor vragen we snel een duidelijk financieel traject en een verlaging van de administratieve lasten.’

De digitalisering van het onderwijs is een speerpunt van de huidige Vlaamse regering. Alle leerlingen vanaf het vijfde leerjaar kregen een laptop, gefinancierd met Europees relancegeld na de coronapandemie. Maar scholen moesten ook bijpassen, bijvoorbeeld voor de uitbreiding van hun wifi-netwerk.

nBovendien bleek dat de kost van de laptops onderschat was. Per leerling was 510 euro voorzien, maar volgens de katholieke onderwijskoepel kostten de toestellen in de praktijk 40 tot 90 euro meer. Die kost kwam deels terecht op de schoolrekening of werd uit het werkingsbudget gehaald. Andere scholen huren of leasen toestellen. Die facturen komen de volgende jaren.