Oude ministermails nauwelijks formeel gearchiveerd

In verschillende landen is er een gedetailleerd proces om communicatie van ministerkabinetten te bewaren. In België gebeurt dat amper, en als het al gebeurt is het zeer ad hoc, zo ontdekt Apache.

Die communicatie bijhouden is wettelijk niet verplicht, maar is wel nuttig in het kader van openbaarheid van bestuur. Als het al gebeurt, dan worden doorgaans enkel de mailboxen van kabinetsmedewerkers bijgehouden. Sms- of Whatsapp-berichten niet.

Apache deed rondvraag bij een aantal kabinetten. Op Vlaams niveau zegt men dat die gegevens, ook e-mails vanaf het werkadres van een kabinetsmedewerker, privé zijn en de gebruiker daar op het einde een back-up van krijgt. Recent vroeg het ook aan voormalig federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block hoe dat zat. Ook daar gaat de communicatie niet naar een officiëel archief, wel wordt alles ingescand en op een usb-stick gezet voor de opvolger in het volgende kabinet.

Apache legde dat voor aan archivarissen. Die reageren kritisch op de gebruikte manier omdat een usb-stick geen gepaste drager is voor bewaring op lange termijn. Een beveiligde server is daar beter geschikt.

Opmerkelijk genoeg gebeurt er wel een soort private archivering volgens politieke ideologie. Voor liberale ministers gebeurt dat via het private archief Liberas, maar ook daar gaat het niet om volledige mailboxen en helemaal niet over sms- of Whatsappberichten. De tegenhanger bij progressieve partijen is Amsab-ISG, maar ook daar ontvangt men geen volledige mailboxen of elektronische communicatie, op één uitzondering van een lokale gedeputeerde na. Wel archiveert de dienst zelf de sociale media berichten van enkele politici.

Omdat er, in tegenstelling tot rechtbanken, overheidsdiensten en anderen, geen archiefplicht is, kiest elk kabinet zelf wat er wordt overgedragen. Wel zou minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden aan een wetsvoorstel werken om federale kabinetten onder de openbaarheidsregels te laten vallen.