Valerie Tanghe ruilt Accenture voor politieke ambities

ICT Woman of the Year Valerie Tanghe stopt eind januari bij Accenture. Deels om opnieuw op zelfstandige basis bedrijven te ondersteunen, deels omdat ze federaal opkomt voor Groen.

Tanghe was de afgelopen drie jaar managing director bij de technologietak van Accenture, maar bouwde de afgelopen jaren haar carrière uit bij onder meer voor Cegeka, NRB, CTG en Proximus. Begin dit jaar werd ze door Data News uitgeroepen tot ICT Woman of the Year. ‘Het waren drie mooie jaren, maar na een tijdje doe je graag iets anders.’

Opvolger bij Groen

Die andere weg mogen we heel ruim zien. Tanghe wordt eerste opvolger op de kamerlijst van Groen voor Vlaams-Brabant. Dat wil zeggen dat mochten huidig kamerlid Dieter Van Besien (1e plaats) of Veerle Leroy (2e plaats) in een regering stappen, of burgemeester worden, Tanghe vrijwel zeker parlementslid zou worden.

(Lees verder onder de foto)



In haar engagement voor Groen hoopt Tanghe een meerwaarde te zijn rond technologische thema’s. Dat wil ze niet enkel doen als opvolger, maar ook ondersteunend. ‘Ik zie mezelf meer als iemand die werkt op dossiers achter de schermen. Mijn eerste idee was ook om een kabinet te ondersteunen, maar nu krijg ik ook de kans om mogelijk meer te doen.’

Tanghe zegt voor Groen te kiezen onder meer omdat ze achter de ethische kwesties van de partij staat. ‘Ik wil volop in de bres staan voor zaken als vrouwenrechten of klimaat, dat kan je bij sommige andere partijen veel minder.’

Interim management

Maar politiek is en blijft een onzeker bestaan. Daarom gaat Tanghe zich naast haar politieke ambities ook opnieuw toeleggen op haar eigen zaak Theano, waar ze zich toelegt op consultancy en change management in de IT-sector. ‘Dat kan bijvoorbeeld zijn als interim directeur, waar vaak vraag is naar mensen met ervaring die snel inzetbaar zijn. Het ligt ook wel in mijn aard, want na twee jaar verveel ik mij meestal al,’ aldus de ambitieuze ex-accenture topvrouw.