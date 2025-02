Vanessa Matz is minister van digitalisering, privacy en AI

Vanessa Matz (Les Engagés) krijgt onder meer digitalisering, overheidsbedrijven, artificiële intelligentie en privacy in haar ruime ministerportefeuille.

De nieuwe federale regering telt amper vier vrouwen. Een daarvan wordt verantwoordelijk voor digitalisering: Vanessa Matz. Het kamerlid van Les Engagés krijgt een zeer ruime portefeuille met daarin overheidsbedrijven, de Regie der Gebouwen, ambtenarenzaken, digitalisering, artificiële intelligentie, privacy, en ook nog de federale wetenschappelijke instellingen.

Vanessa Matz is aan Nederlandstalige kant niet echt een bekende naam, maar dat is wel anders in Franstalig België. Matz draait al heel lang mee in het parlement, is heel trouw aan de partij en was de afgelopen maanden ook een van de federale onderhandelaars. Dat ziet ze nu beloond met een ruime ministerportefeuille. In de vorige legislatuur zaten digitalisering en privacy nog bij staatssecretaris Matthieu Michel (MR) die ook belast was met administratieve vereenvoudiging. Die verantwoordelijkheid valt in de nieuwe federale regering niet onder Vanessa Matz maar is ondergebracht bij vicepremier Vincent Van Peteghem (CD&V).