Privacy-ngo noyb dient klacht in tegen vijftien Belgische nieuwssites

De Oostenrijkse privacy-ngo noyb (‘none of your business’) heeft bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) klacht ingediend tegen vijftien Belgische nieuwssites omdat die onrechtmatige cookiebanners zouden plaatsen. De ngo beschuldigt de GBA er tegelijk van dat die zou toelaten dat nieuwssites hun GDPR-verplichtingen ‘afkopen’.

Noyb diende twee jaar geleden al honderden klachten in tegen websites die misleidende cookiebanners gebruikten. Het leidde ertoe dat het Europees Comité voor Gegevensbescherming, dat toeziet op de consistente toepassing van de GDPR-wetgeving, in januari van dit jaar een rapport publiceerde waarin overeengekomen werd wat de minimumvereisten zijn voor cookiebanners.

Maar volgens noyb voldoen de vijftien Belgische nieuwssites nog steeds niet aan de minimumvereisten. Ze zouden bijvoorbeeld een knop moeten bevatten waarmee alle cookies geweigerd kunnen worden. Noyb viseert met haar klacht de sites van zowat alle grote Belgische media, gaande van RTL België tot de VRT, en van Het Laatste Nieuws tot L’Avenir.

GBA

De GBA onderzocht de websites de voorbije jaren al op eigen initiatief, dus niet na een klacht van een burger. Maar noyb verwijt de GBA dat ze finaal telkens een ‘dubieuze schikking’ sloot, waarbij de door de ngo geviseerde uitgevers akkoord gingen met het betalen van een administratieve boete van 10.000 euro, maar dat ze nooit het bevel gaf om onrechtmatige cookiebanners aan te passen. In de beslissingen van de GBA wordt verwezen naar ‘de context van een groot aantal dossiers’ en ‘lange doorlooptijden’ als reden om over te gaan tot de schikkingen. Waarom er geen bevel tot naleving kwam, legt de GBA niet uit.

‘Het lijkt erop dat je in België gewoon onder je GDPR-verplichtingen uit kunt komen door het betalen van een geldbedrag. Dit is niet in overeenstemming met de EU-wetgeving, die een goede handhaving van de wet vereist’, zegt Felix Mikolasch, jurist gegevensbescherming bij noyb, in het persbericht.

Met de klacht vraagt noyb dat de GBA de vijftien nieuwssites alsnog beveelt om onwettige cookiebanners aan te passen. Ook suggereert noyb een boete die kan oplopen tot 4 procent van de jaaromzet van de bedrijven achter de sites. In een reactie zegt de GBA dat bij haar oprichting bepaald is dat ze dergelijke schikkingen kan treffen. Volgens de GBA wordt de lijst van potentiële schendingen bovendien steeds aan de tegenpartij bezorgd, zodat die de punten die in de beslissingen opgesomd worden kan identificeren en aanpakken. Over lopende dossiers mag de GBA zich niet uitspreken en dus kan ze ook over de nieuwe klachten niets kwijt, behalve dan dat het de inspectiedienst van de Geschillenkamer is die ze zal opvolgen.