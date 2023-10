Problemen met info in stations, NMBS raadt aan app te gebruiken (update)

Sinds maandagochtend vroeg tonen de schermen in de treinstations niet altijd de juiste info. Ook wat omgeroepen wordt is niet altijd correct. Spoorwegmaatschappij NMBS raadt daarom reizigers aan de app of website te gebruiken. De info die daar te vinden is, is wel correct.

‘De schermen geven bijvoorbeeld info over een vertraging die er eigenlijk niet is’, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. ‘Daarom gebruiken reizigers dus beter de app of de website, daar is de juiste info terug te vinden. Intussen werken we hard verder om dit op te lossen.’

Update 14u:08 Bij de update van een planningsapplicatie bij Infrabel liep iets verkeerd, met gevolgen voor de realtime info die Infrabelklanten, zoals de NMBS, doorgestuurd krijgen. Dat probleem werd opgelost, maar er was een virtuele opstopping van foutieve data ontstaan. ‘Het gaat om 20.000 berichten die nog omgezet moeten worden, en dat is een tijdrovende klus’, zegt Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken. ‘Geleidelijk komt er meer correcte info door, maar er sijpelen wel nog altijd foute berichten door. Tegen de avondspits zou alles naar behoren moeten werken, en tot het zover is raadt NMBS reizigers dus aan app of website te gebruiken.’