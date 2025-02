Civios wil Vlaamse lokale besturen van digitale bouwstenen voorzien

V-ICT-OR, de vereniging van Vlaamse ICT organisaties voor lokale besturen, heeft een coöperatief platform opgericht waar lokale besturen kunnen samenwerken voor hun digitale transformatie. Het biedt ook plaats om lokale initiatieven elders in te zetten.

Onder de naam Civios wil V-ICT-OR een omgeving bieden waar steden en gemeenten, maar ook OCMW’s, politiezones en andere publiekrechtelijke organisaties toegang krijgen tot gedeelde digitale bouwstenen, modulaire tools en een veilige cloudomgeving. Daarbij ligt de focus op open standaarden en interbestuurlijke samenwerking. De organisatie omschrijft het als CiPaaS, een Citizen-Platform-as-a-Service.

Civios, een verwijzing naar het latijnse civis (burger, stadsbewoner), en OS (operating system), wil daarnaast ook een omgeving bieden waar kleine digitale initiatieven die in één gemeente of zone zijn opgezet, ook kunnen herbruikt worden door andere Vlaamse besturen. Zo wil de organisatie fragmentatie in het Vlaamse landschap tegengaan.

‘We kunnen niet langer afwachten en toekijken; het is tijd om samen verantwoordelijkheid te nemen en de digitalisering van de lokale overheidslaag actief vorm te geven,’ zegt Eddy Van der Stock, voorzitter van V-ICT-OR. ‘De tijd voor actie is nu. Samenwerken is de sleutel. Dit is een warme oproep aan alle bedrijven en overheidsinstellingen om van Civios een krachtig en gedragen succes te maken – niet door in afzonderlijke ‘knutselkamers’ individuele successen na te jagen, maar door samen impact te realiseren.’