Federale overheid geeft ook niet-ambtenaren voortaan gratis IT-opleiding

Ook wie nog geen ambtenaar is, zal de kans kunnen krijgen om zich om te scholen tot IT’er bij de overheid. Dat heeft minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) aangekondigd.

Het traject is gratis, op voorwaarde dat de IT’ers daarna zeker drie jaar bij de overheid blijven werken. ‘Meer dan een derde van de vacatures voor IT’ers krijgen we niet ingevuld’, zegt De Sutter. ‘De strijd om talent voelen we hard. Daar komt nog eens bij dat de overheid altijd heel sterk heeft vastgehouden aan een diplomacultuur. Ik heb me meteen ingezet om daarvan af te stappen.’

Wie gemotiveerd is om een ander beroep te leren, moet dat volgens De Sutter kunnen ongeacht de academische achtergrond. ‘Exact daarom wil ik dit traject verder opentrekken naar mensen die nog geen ambtenaar zijn.’

Als de opgeleide IT’ers nadien toch geen drie jaar bij de overheid blijven werken, moeten ze de opleiding gedeeltelijk terugbetalen. Het gaat om een intensief traject van zes tot negen maanden. Dit jaar waren er tien deelnemers.