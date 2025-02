Overheid gaat voor 100 miljoen euro securityshoppen bij Proximus NXT

Proximus mag ook de komende zeven jaar securityproducten en diensten leveren aan de federale overheid. Het gaat om een uitgebreid aanbod voor verschillende overheidsdiensten.

Het raamcontract, dat de naam Security-as-a-Service 2 of SECaaS2 meekrijgt, loopt zeven jaar en is een vervolg op SECaaS1, dat destijds eveneens werd gewonnen door Proximus. Nadien is het twee keer verlengbaar met één jaar. Volgens het telecombedrijf gaat het over het grootste managed cybersecuritycontract in de publieke sector voor ons land.

Volgens onze informatie deden in totaal tien spelers mee aan de aanbesteding waarvan er acht werden weerhouden: Proximus, Thales, Cegeka, Nviso, Deloitte, Sopra Steria, NRB en NTT. Proximus, NRB en NTT zaten bij de laatste drie kandidaten waarbij Proximus als enige het volledige contract won.

Door het contract kunnen tien overheidsinstellingen, onder meer de FOD Financiën, Justitie, Mobiliteit, Economie en Defensie, cybersecurityproducten en diensten van Proximus NXT afnemen en dit voor een totaalbedrag van honderd miljoen euro, gespreid over de looptijd van het contract. In totaal gaat het over zo’n zeventigduizend eindgebruikers.

‘We zijn trots dat Proximus NXT het SECaaS2-raamcontract heeft binnengehaald, dat federale overheidsorganisaties zal ondersteunen bij zowel technologische uitdagingen als uitdagingen op het vlak van regelgeving. Ik ben ongelooflijk trots op de teams, die hard hebben gewerkt om dit contract binnen te halen.’ Aldus Anne-Sophie Lotgering, Enterprise Market Lead bij Proximus.

In het aanbod zitten de eigen securityproducten van Proximus NXT, maar ook producten van onder meer Microsoft, Palo Alto, Cisco, F5, 2Grips en Ceeyu. Proximus werd onder meer gekozen omwille van haar portfolio, maar ook de expertise in NIS2, het Security Operations Center en het feit dat Proximus een Belgisch bedrijf is, speelden in het voordeel van Proximus.