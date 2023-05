Signpost doet overname en mag 440.000 laptops leveren aan het Katholiek onderwijs

Signpost wint een vierjarig contract met Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarbij mag het honderdduizenden laptops leveren en ondersteunen. Tegelijk kondigt het bedrijf de overname van Fourcast for Education aan.

Het contract, goed voor 440.000 laptops, heeft een geschatte waarde van 220 miljoen euro en komt er vier jaar nadat Signpost al een gelijkaardige aanbesteding kon winnen bij DOKO, de aankoopcentrale van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Fourcast

Signpost werkt hiervoor samen met haar Fourcast for Education, dat het deze week voor 75,5 procent overneemt. Signpost zelf levert de hardware, Fourcast, dat zich onder meer toelegt op opleidingen, pedagogische studiedagen en professionalisering door change management trajecten, zal zich eerder focussen op de uitrol en ondersteuning rond de toestellen.

‘Ze waren deels een concurrent, omdat ze ook Chromebooks verdelen, maar hun focus ligt op opleidingen,’ legt Arne Vandendriessche, CEO van Signpost Group uit aan Data News. ‘Elke school zit met digitaliseringsvragen, van heel technische zaken, rond welke toestellen, welke financiering of welke wifi, tot pedagogische vragen zoals hoe je een laptop best inzet voor een les wiskunde. Daar levert Fourcast for Education de nodige opleiding en ondersteuning rond.’

‘Door onze expertise op het gebied van opleiding, begeleiding en ondersteuning te combineren met sterke afhandeling van hardware, digitale content en software, kunnen we scholen een compleet pakket bieden dat aansluit op de behoeften van het moderne onderwijs. Bovendien staat een strategische samenwerking toe om ook ons bedrijf Europees te schalen.’ zegt Olav Adami, CEO van Fourcast.

Fourcast for Education is een spin-off van Fourcast, dat in 2020 werd overgenomen door Devoteam. Signpost neemt alle aandelen, behalve die van CEO Adami, over en heeft er zo dus een dochter bij die in heel Europa onderwijsinstellingen ondersteunt.