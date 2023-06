‘Spyware op smartphones Belgische agenten en rechters’

Smartphones van verschillende Belgische politie-agenten en rechters bevatten spionagesoftware. De vondst is bevestigd door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Er zijn sporen van spionagesoftware gevonden op smartphones van politie en rechters. Dat meldde de omroep RTBF gisteravond, en het is ondertussen bevestigd door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. ‘Het is waar dat er sporen werden aangetroffen bij een aantal magistraten en politie-agenten, die kunnen wijzen op een eventuele misdaad of besmetting’, zegt hij aan de RTBF.

Om hoeveel smartphones het gaat, en wie er al dan niet besmet of gevolgd is, is verder niet bekend. De Computer Crime Unit van de federale politie zou ondertussen de smartphones bestuderen. Het is ook niet duidelijk wie er achter de spionage zit. In zijn mededeling heeft Van Quickenborne het zelf over Brussel als een ‘spionnenstad’ omdat er zoveel politieke organisaties geconcentreerd zitten.

Het zou niet de eerste keer zijn dat spyware wordt gebruikt om mogelijke politieke strategieën te beïnvloeden. In 2021 onthulden onderzoeksjournalisten (waaronder onze collega’s van Knack) nog meerdere campagnes met de spyware Pegasus. Die werd onder meer gevonden op smartphones van Spaanse en Franse ministers, en ook Eurocommissaris en Belgisch ex-minister Didier Reynders zou met een spionagepoging te maken hebben gehad.