Staatsveiligheid bevestigt IT-problemen met nieuwe databank

Werknemers van de Staatsveiligheid zitten met de handen in het haar. Omdat de uitrol van een databank in het honderd loopt, is er geen zekerheid meer of hun informatie klopt. Dat schrijft Het Nieuwsblad en is ons bevestigd door Staatsveiligheid die benadrukt dat er geen algemeen veiligheidsprobleem is. ‘Informatie wordt nu sowieso gedubbelcheckt’, klinkt het bij de woordvoerder.

Staatsveiligheid, de inlichtingendienst die informatie verzamelt over bedreigingen voor ons land, zit al enkele jaren in volle transitie: zo wordt er meer ingezet op specialisatie en heeft men het aantal personeelsleden opgetrokken. Daarnaast werd beslist een nieuwe databank te ontwikkelen. Daar waar vroeger alles in één systeem vervat zat, werd het plan opgevat om met verschillende, aan elkaar gekoppelde systemen te werken.

De oude databank had namelijk zijn beperkingen. Zo was het moeilijk om grote massa’s gegevens te verwerken. Ook audio- en videobestanden konden moeilijk op een uniforme wijze worden opgeslagen. Maar de oude databank had ook veel voordelen, zo klinkt het in Het Nieuwsblad bij twee bronnen bij de Staatsveiligheid, die anoniem willen blijven. ‘Ze was gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en zat logisch in elkaar. De informatiestromen waren voor iedereen duidelijk’, zegt een van hen.

Rondvraag van Data News leert dat het verhaal klopt, en dat het fout liep bij de uitrol van het nieuwe systeem op 12 juni. Sindsdien kan er foutieve informatie in de nieuwe database belanden. ‘Onze medewerkers hebben daarom de opdracht gekregen om alle informatie extra te checken bij andere bronnen maar ook in onze oude database die ook nog steeds werkt’, klinkt het bij een woordvoerder van Staatsveiligheid. ‘Dat creëert inderdaad frustratie bij het personeel, maar het is niet zo dat onze werking hierdoor in het gedrang komt. De afgelopen weken zijn bijvoorbeeld meerdere arrestaties in binnen- en buitenland gebeurt op basis van correcte informatie van onze medewerkers, zo benadrukt een woordvoerder.

Is Smals de schuldige?

In Het Nieuwsblad wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar IT-dienstenleverancier Smals. Bij Smals wil men dit niet bevestigen. Ook bij Staatsveiligheid krijgen we geen uitsluitsel over de betrokkenheid. Bronnen van Data News hebben het ondertussen over een totaalbedrag van 30 miljoen euro dat aan het hele project uitgegeven is: een moderniseringsproject waarvan al in 2015 voor het eerst sprake zou geweest zijn. Volgens onze informatie zat Smals bij de start wel degelijk aan de knoppen, maar is de scope van het project een aantal keer gewijzigd. Ondertussen zou de betrokkenheid van Smals steeds verder afgebouwd zijn. Bevestigen doet Staatsveiligheid dat niet, ‘maar belangrijk is wel dat er aan oplossingen gewerkt wordt door een taskforce’, zo klinkt het. ‘We hadden de problemen ergens wel verwacht, maar gaan ze oplossen’, klinkt het bij de woordvoerder.

‘Fundamenteel verkeerde opzet’

Bij een werknemer van Staatsveiligheid die niet on the record wil reageren, horen we ondertussen wel dat de problemen fundamenteler zijn. Zo zou de hele opzet van het IT-project verkeerd zitten en de uitwerking daarom te wensen overlaten. ‘We hebben met Atlas (de naam van het IT-project, nvdr.) nu een soort van ticketingsysteem dat helemaal niet geschikt is voor het omgaan met gevoelige informatie en voor inlichtingenwerk’, zo leren we. ‘Ondanks jaren voorbereidingswerk en miljoenenfacturen, is dit systeem simpelweg onbruikbaar”, zegt een van de bronnen aan Het Nieuwsblad. ‘Het ontbreekt aan logica, overzichtelijkheid, traceerbaarheid, controlemechanismen, snelheid, kortom: aan alles wat de databank van een inlichtingendienst nodig heeft.’