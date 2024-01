Tien miljoen verdachte berichten naar Safeonweb in 2023

Afgelopen jaar stuurden oplettende burgers bijna tien miljoen berichten door naar verdacht@safeonweb.be. Dat is een sterke stijging tegenover 2022, toen het nog om zes miljoen berichten ging, meldt het Centrum voor Cybersecurity (CCB).

Door de berichten kon het CCB meer dan 1,2 miljoen verdachte links detecteren. Minder aandachtige internetgebruikers die toch op zo’n link klikten, werden daardoor doorverwezen naar een waarschuwingspagina en ontsnapten op die manier alsnog aan online oplichting. ‘We willen al deze plichtsbewuste burgers bedanken en hen aanmoedigen om berichten blijven door te sturen. We hebben de informatie van de burger nodig om snel verdachte berichten te kunnen detecteren’, onderstreept CCB-topman Miguel De Bruycker.

Opvallend in 2023 was de doorbraak van phishing via QR-codes, ‘quishing’ genaamd. ‘Het verschil met phishing is dat de link in het verdachte bericht vervangen is door een QR-code. Het resultaat is echter hetzelfde: je wordt naar een verdachte website geleid waar men vraagt om je gegevens in te vullen. Dit is bijzonder gevaarlijk voor onoplettende gebruikers. Als je een QR-code scant, zie je immers niet onmiddellijk naar welke website die zal leiden. Je kan de URL moeilijker controleren’, klinkt het.

Valse overheidsberichten

Afgelopen jaar dook ook een opvallend nieuw bericht op met als onderwerp ‘Ontmoet vandaag een Oekraïens meisje’. Verder valt vooral op dat dezelfde berichten terugkeerden: berichten die van overheidsdiensten leken te komen spannen de kroon en ook banken, internetaanbieders en identificatieplatform Itsme worden voortdurend nagebootst. Ook zeer hoog scoren de berichten die van de federale politie of Europol lijken te komen en de slachtoffers intimideren door te stellen dat ze voorkomen in een onderzoek naar zedenfeiten. Berichten met een link naar de actualiteit komen ook frequent voor.

Het CCB stipt tot slot aan dat ook dit jaar een uitdaging wordt, gezien de opmars van allerhande AI-toepassingen.