Verkoop hoofdzetel Proximus aan Immobel wordt uitgesteld

Telecomgroep Proximus en projectontwikkelaar Immobel zijn overeengekomen om de termijn voor de ‘closing’ van hun akkoord over de verkoop en herontwikkeling van de Proximus-hoofdzetel, met negen maanden te verlengen.

Normaal zou de verkoop van de torens naast het Noordstation in Brussel, voor een bedrag van ongeveer 143 miljoen euro, ten laatste eind dit jaar moeten rond zijn. Proximus en Immobel bereikten daarover in maart vorig jaar een akkoord. Immobel zou het gebouw grondig renoveren en herbestemmen, en de telecomgroep zou een deel opnieuw huren, via een zogenaamde ‘lease-backovereenkomst’.

30 miljoen euro

Maar donderdag na beurs kondigen beide aan dat ze overeenkwamen om de termijn van de closing met negen maanden te verlengen, ‘omwille van bezorgdheden die door Immobel werden geuit met betrekking tot de huidige macro-economische situatie’, klinkt het. ‘Daarbij heeft enkel Immobel het recht om de closing van de transactie te bevestigen, in het derde kwartaal van 2024’. Immobel betaalt deze maand al 30 miljoen euro en indien de projectontwikkelaar beslist om de aankoopoptie te lichten, zal dat bedrag worden afgetrokken van de verkoopprijs.

Proximus blijft de volgende maanden nog volledig eigenaar van het gebouw. Alle medewerkers die in het hoofdkwartier werkten, zijn intussen wel verhuisd naar andere kantoren in Brussel, in lijn met de oorspronkelijke planning.

Immobel zou de renovatie normaal tegen eind 2026 rond hebben, met ook plaats voor huisvesting, winkels en publieke ruimte. Of die timing standhoudt, is niet bekend.