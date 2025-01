Vlaamse lokale overheden en scholen moeten niet meer betalen voor Itsme

Alle Vlaamse overheidsdiensten, lokale besturen en scholen hoeven voortaan geen extra kosten te betalen om de identiteitsapp Itsme te gebruiken. Vlaams minister-president en minister van Digitalisering Matthias Diependaele heeft daarover een raamovereenkomst gesloten met Belgian Mobile ID.

Itsme werd zes jaar geleden gelanceerd door de vier grootbanken en drie telecombedrijven. Een kleine 7 miljoen Belgen heeft Itsme gedownload en het merendeel gebruikt de app minstens een keer per jaar om in te loggen of om een digitale handtekening te zetten.

Itsme is gratis voor burgers, maar Belgian Mobile ID, het bedrijf achter de app, rekent de publieke en private partners die de toepassing aanbieden wel een commissie aan.

Door de raamovereenkomst, die loopt tot 2029, kunnen alle Vlaamse en lokale overheden en scholen onbeperkt en kosteloos een beroep kunnen doen op de diensten van Itsme. Digitaal Vlaanderen, het digitaliseringsagentschap van de Vlaamse overheid, neemt de kosten op zich. Die worden berekend in functie van het gebruik, maar er werd wel een maximumplafond afgesproken.