Wallonië zoekt 14.500 informatici

Wallonië kampt, net als de rest van België, met een tekort aan digitale experten. Zo’n 14.500 functies staan open. De JobITDay ­probeert er daar een deel van in te vullen.

De cijfers spreken voor zich: in België zijn er volgens Agoria, de federatie van technologische bedrijven, zeker 50.000 openstaande vacatures waarvoor digitale vaardigheden noodzakelijk zijn. Zo’n 10.000 binnen de ICT-sector en 40.000 daarbuiten. ‘Het betreft een vacaturepercentage van 4,6% in alle sectoren bij elkaar, maar van 7% in de ICT. Alleen de horeca doet het slechter, met 9%’, benadrukt Jeroen Franssen, arbeidsmarktdeskundige bij Agoria.

Een ander cijfer dat Franssen noemt: de jaarlijkse productiviteit van een gekwalificeerd IT-profiel bedraagt 140.000 euro in Wallonië, tegenover 131.000 euro in Vlaanderen en 213.000 euro in Brussel. ‘Het verlies aan vermogensvorming dat dit tekort oplevert voor de gemeenschap, is daarom eenvoudig te berekenen’, zo zegt hij.

Uitdaging

Om preciezer te zijn zou het Franstalige deel van het land kampen met een tekort van ongeveer 14.500 digitale profielen (8.000 in Wallonië en 6.500 in Brussel), waarvan 3.500 in de ICT-sector en 11.000 daarbuiten. “De ICT-sector zal blijven groeien in Wallonië en tussen 2023 en 2030 moeten er 9.000 functieprofielen worden ingevuld, vooral omdat de populatie van ICT-specialisten aan het vergrijzen is”, vat Jeroen Franssen het samen. Bovendien verlaten in Wallonië en Brussel elk jaar meer dan 1.000 mensen de ICT-sector, wat het probleem alleen maar groter maakt.

‘Die cijfers zijn zowel goed als slecht nieuws’, meent hij. ‘Goed nieuws omdat nieuwe banen een indicator zijn voor de gezondheid van de economie in het algemeen en de ICT-sector in het bijzonder. Maar het is ook slecht nieuws, omdat het tekort aan talent de groei afremt.’

Naast het kwantitatieve tekort ontstaat er ook een kwalitatief probleem: profielen vereisen nu een combinatie van digitale en sectorale vaardigheden om in multidisciplinaire omgevingen en projecten te kunnen werken.

‘Uit een inventarisatie van de sector in Wallonië blijkt dat er 2.600 bedrijven actief zijn in de ICT-sector’, zegt Willy Borsus, viceminister-president van Wallonië en minister van Economie en Digitale Zaken. ‘Toch ziet 44% tot 45% van deze bedrijven het tekort aan digitaal talent als een belemmering voor hun groei. Bij start-ups loopt percentage zelfs op tot 55%.’ Onder de meest gevraagde vaardigheden noemt het onderzoek met name die van programmeurs/ontwikkelaars, projectmanagers, web- en mobiele specialisten, data-analisten en cyberbeveiligingsspecialisten.

Oplossing

Om deze uitdagingen aan te gaan, bundelt Forem de krachten met de Waalse competentiecentra Cepegra, Technifutur, Technobel, Technocité en Technifutur TIC, onder leiding van Numeria. In 2022 werden via deze samenwerking 1.190 werkzoekenden opgeleid in digitale vaardigheden. En Numeria profileert zich tot een one-stop loket voor de verschillende competentiecentra. Vorig jaar leidde de organisatie meer dan 3.400 werkzoekenden op voor IT-beroepen in de ruime zin van het woord, en ook ruim 9.300 docenten en studenten. En toch zeker het vermelden waard: het aandeel van vrouwen binnen deze pool bedraagt meer dan 30%.

Een initiatief als JobITDay (dit jaar vond half oktober de 13de editie plaats, en de 3de volledig digitale editie, in de nasleep van Covid) kan mogelijk een antwoord bieden op het tekort aan IT-profielen. Dit digitale matchingsplatform heeft als doel vraag en aanbod rond IT bij elkaar te brengen. Dit jaar hebben bijna 850 kandidaten hun sollicitatie ingediend op de website, en hebben 82 recruiters ruim 220 vacatures aangeboden. ‘En er zijn bijna 670 sollicitatiegesprekken gepland’, aldus Laura Beltrame, voorzitster van de raad van bestuur van Technofutur TIC. ‘In 2022 beoordeelde meer dan 70% van de recruiters het niveau van de kandidaten als ‘zeer goed’ tot ‘goed’. Het aantal kandidaten werd door 44% als ‘uitstekend’ tot ‘zeer goed’ en door 44% als ‘goed’ beoordeeld.’ Bovendien heeft 56% van de recruiters vorig jaar aangegeven dat ze perspectief hadden op aanstellingen, en 33% zei dat ze ‘waarschijnlijk’ een kandidaat wilden aanstellen.

Laura Beltrame voegt toe dat ze, gezien het succes van JobITDay, overweegt om het platform langer dan de huidige twee dagen open te stellen of om het gebied van de gevraagde vaardigheden uit te breiden.