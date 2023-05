74% van de werknemers wil ‘recht op deconnectie’ (al blijkt dat in de praktijk niet altijd evident)

Werknemers hebben sinds 1 april het recht om onbereikbaar te zijn na de werkuren. Toch denken bijna twee op de drie personeelsleden (65%) dat het ‘recht op deconnectie’ in de praktijk niet altijd haalbaar zal zijn. Iets wat ook door 75% van de leidinggevenden wordt beaamd. Een en ander blijkt uit onderzoek van iVOX in opdracht van het Mechelse Protime, een specialist op het gebied van tijdregistratie, personeelsplanning en online samenwerken.

De baas stuurt je in je vrije tijd een werkgerelateerde mail, maar je hebt toch de neiging zo snel mogelijk te antwoorden. Herkenbaar? Voor 31% van de werknemers is dit het geval. Bij een sms of whatsappje voelt meer dan de helft van de werknemers ​(52%) de nood om te antwoorden en dit loopt op tot zelfs 69% bij een telefoontje. Toch gaat het vaak niet om urgente zaken, volgens de helft van de respondenten.

Niet langer verplicht

Het ‘recht op deconnectie’ dat sinds 1 april van toepassing is op elk personeelslid van een bedrijf met meer dan twintig werknemers, moet daar in principe verandering in brengen. Immers, medewerkers kunnen niet langer verplicht worden om ’s avonds of in het weekend werkgerelateerde whatsappjes, telefoontjes of mails te beantwoorden. Een goede zaak, vindt zo’n drie op de vier werknemers (74%). Ongeveer een derde van hen (34%) verwacht dat het de werkstress zal verlagen. Hoe jonger, hoe meer ze hiervoor te vinden zijn. Terwijl nog 80% van de Gen Z’ers het recht op deconnectie een goed idee vindt, loopt dit terug tot 77% van de millennials en 69% bij de vijftigplussers.

In de praktijk loopt het echter nog lang niet overal zoals het zou moeten met het recht op deconnectie, stelden de onderzoekers vast. Zo hebben bedrijven gemiddeld nog maar met 33% van de werknemers afspraken gemaakt over de beschikbaarheid na de uren. Bij 51% van de respondenten gebeurde dit niet, terwijl 16% het antwoord op de vraag schuldig bleef.

Vrees voor minder autonomie

Er blijken verder grote verschillen naargelang de grootte van de onderneming. Bij organisaties met minder dan twintig personeelsleden werd met een kwart concrete afspraken gemaakt. Bedrijven met meer dan twintig medewerkers scoren iets beter: zij maakten met 35% van de werknemers afspraken over hun beschikbaarheid buiten de werkuren.

Overigens ziet niet iedereen alleen maar voordelen in het recht op deconnectie. Zo vreest 28% van de werknemers voor minder autonomie bij het invullen van zijn of haar werktijd. Aan de andere kant vindt bijna één op drie (30%) dat de maatregel een positief effect zal hebben op het werknemerswelzijn. ‘Meer dan de helft van het personeel (57%) ervaart over het algemeen immers een hoge werkdruk, en vier op de tien medewerkers heeft moeite om na het werk tot rust te komen’, klinkt het.