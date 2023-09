Fiscus screent immosites en andere onlineplatformen om KI te verifiëren

De fiscus gebruikt informatie en foto’s van immowebsites en andere onlineplatformen om na te gaan of het kadastraal inkomen (KI) van woningen nog up-to-date is. Een herziening kan huiseigenaars honderden euro’s per jaar extra kosten, schrijft Het Laatste Nieuws.

Hoewel de techiek volgens de FOD Financiën ‘geen standaard praktijk’ is, geeft men wel toe dat de laatste maanden onder meer foto’s van immowebsites gebruikt worden om na te gaan of het KI van een pand nog in lijn ligt met realiteit.

‘Digitale controles’

‘We voeren controles steekproefgewijs uit, of als we onregelmatigheden vermoeden’, zegt woordvoerder Francis Adyns. ‘De manier waarop we controleren kan variëren: van terreinbezoeken tot digitale controles via interne en externe informatiebronnen.’ De immosites zijn hiervan op de hoogte, zo bevestigt Kristophe Thijs, woordvoerder van CIB Vlaanderen, de Confederatie van Immobiliënberoepen. ‘Je kan dit niet tegenhouden.’

In een brief van het kadaster die de krant kon inkijken, staat zwart op wit dat beelden van zo’n immosite reden waren om een eigenaar op het matje te roepen. Volgens het kadaster wezen foto’s van een badkamer en een centrale verwarming erop dat de woning over ‘comfortelementen’ beschikte die tot een herziening van het KI konden leiden.

Voor de eigenaar een onaangename verrassing, want een hoger KI betekent ook een stijging van de onroerende voorheffing met honderden euro’s. Toch zullen vooral de nieuwe eigenaars de dupe zijn, want zij zullen na de aankoop van het pand het hogere KI moeten betalen, zo meent CIB-woordvoerder Thijs.