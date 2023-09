Vias teleurgesteld dat de ‘gsm-flitscamera’ er niet komt wegens privacy-issues

Verkeersinstituut Vias reageert teleurgesteld op het nieuws dat de flitscamera’s tegen gsm-gebruik achter het stuur er voorlopig niet komen, onder meer door politieke discussie over de privacy. ‘Uiteraard moet je aandacht besteden aan het privacy-aspect, maar dat is niet onoverkomelijk’, reageert woordvoerder Stef Willems.

Uit een recente bevraging blijkt dat één op de tien Belgische bestuurders maandelijks belt met de gsm in de hand, wat de kans op een ongeval verdubbelt ten opzichte van een bestuurder die alert is. Bij bestuurders jonger dan 34 jaar doet 23 procent elke maand wel eens een niet-handenvrij telefoontje. ‘Qua verkeersveiligheid is het een van de belangrijkste killers’, aldus Willems.

Geslaagd proefproject

Vias is dan ook teleurgesteld dat het plan voorlopig ‘on hold’ wordt gezet, zeker na een geslaagd proefproject in 2020 en gezien er voldoende privacywaarborgen waren van de Gegevensbeschermingsautoriteit, klinkt het. ‘Uiteraard moet je aandacht besteden aan het privacy-aspect, maar onoverkomelijk is dat niet’, aldus Willems, die zegt dat de foto’s van ‘onschuldige’ bestuurders meteen verwijderd worden, dat gezichten geblurd worden en dat andere passagiers onherkenbaar zijn.

Het verkeersinstituut maakt ook de vergelijking met Nederland, waar een soortgelijke privacywetgeving is en er wél ‘gsm-flitscamera’s’ worden gebruikt om de steeds groter wordende groep gsm’ende chauffeurs te betrappen. Daardoor zijn er volgens Willems in twee jaar tijd al 35 procent meer automobilisten tegen de lamp gelopen en gesanctioneerd, terwijl de boetes een stuk hoger liggen dan in ons land (380 euro in Nederland tegenover 174 euro in België). ‘Dat zorgt ervoor dat mensen twee keer zullen nadenken vooraleer ze gaan bellen achter het stuur’, klinkt het.

Volgens Het Nieuwsblad ligt politieke onenigheid aan de basis van het afgevoerde plan, maar was er ook tegenkanting vanuit de top van de federale politie. Die laatste wenst echter niet te reageren op het nieuws.