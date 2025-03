Zes DAB+-zenders verdwijnen dan toch niet uit de Vlaamse ether

Op 1 april dreigden zes DAB+-radiozenders uit de ether te verdwijnen. Maar Vlaams Parlementslid Manu Diericx (N-VA) heeft een nooddecreet met een oplossing klaar. Dat decreet staat donderdag op de agenda van de commissie Media.

Onder andere vier zenders van DPG Media en een zender van SBS dreigden uit de ether te verdwijnen. Dat komt omdat het bedrijf dat de uitzendingen verzekert, Belgian Tower Company, zijn licentie inlevert bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).

Multiplexen

DAB+- werkt met zogeheten multiplexen (of frequentieblokken) waarbij verschillende zenders worden gebundeld. Voor DAB+ zijn er momenteel drie multiplexen beschikbaar voor de bediening van heel Vlaanderen. Twee van die frequentieblokken zijn beschikbaar voor commerciële uitzendingen, en één ervan is in handen van Belgian Tower Company (het vroegere Norkring). Dat bedrijf liet eerder dit jaar echter weten dat het zijn licentie per 1 april 2025 teruggeeft aan mediaregulator VRM. Daardoor dreigden de zenders binnen dat frequentieblok uit de ether te verdwijnen. Het gaat om Joe Easy, Q-Foute Radio, Willy Class X, NRJ en RTBF Mix.

Op die manier dreigde er een etherstilte te ontstaan. Het decreet schrijft namelijk voor dat, wanneer een licentiehouder afziet van zijn licenties, die licenties overgedragen kunnen worden aan een nieuwe speler, of dat er een nieuwe erkenningsronde kan worden georganiseerd. Maar zo’n nieuwe ronde neemt al gauw verschillende maanden in beslag.

Tijdelijke licentie

‘De licentie van Belgian Tower Company liep eigenlijk nog tot 2033. Een overdracht bleek niet mogelijk. Daarom is een aanpassing van het decreet nodig om een tijdelijke licentie te kunnen afleveren. De getroffen zenders krijgen door deze aanpassing een tijdelijke vergunning tot 2027 en zullen dus in de ether kunnen blijven’, legt N-VA-parlementslid Manu Diericx uit. Hij rekent op een snelle goedkeuring van het decreet.

Mede-indiener Katia Segers (Vooruit) vindt het belangrijk om een etherstilte te vermijden. ‘Dat zou niet alleen onaanvaardbaar zijn voor de trouwe luisteraars die hun favoriete radio verliezen, maar ook een economische ramp voor de radiozenders zelf’, stelt ze.

Minister van Media Cieltje Van Achter (N-VA) is tevreden met de snelle démarche van het parlement. ‘Vanaf het moment dat duidelijk werd dat zes DAB+-zenders uit de ether dreigden te verdwijnen, hebben we onmiddellijk alle koppen bij elkaar gestoken met de sector om een oplossing te zoeken. Dankzij de snelle actie van het parlement en de betrokken spelers kunnen deze zenders blijven uitzenden’, aldus de minister.