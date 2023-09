AI is topprioriteit voor Belgische IT-beslissingnemers

In zijn Priorities Compass zag CIO-vereniging Beltug het afgelopen jaar één belangrijke trend de bovenhand nemen: sinds de snelle opkomst van ChatGPT werd AI de topprioriteit voor al wie de IT-beslissingen neemt binnen organisaties. Cyberbeveiliging staat op een stevige nummer twee.

Het Priorities Compass van Beltug, een vereniging van 2.200 Belgische Chief Information Officers (CIO’s) en leiders in digitale technologie, is een belangrijke graadmeter van de digitale strategie bij grote Belgische bedrijven, kennisinstituten en publieke instellingen. Uit een lijst van 50 prioriteiten kwam artificële intelligentie naar boven als het belangrijkste actiepunt. Vooral de integratie van kunstmatige intelligentie in de IT-omgeving en de sensibilisering rond aanvaardbaar gebruik van generatieve AI zijn dingen waarop CIO’s hun vizier hebben gericht voor het komende jaar.

Data nog belangrijker

Dat verscherpt meteen ook een andere, al langer bovenaan staande prioriteit: het databeleid van bedrijven. Nu er AI-tools op de markt zijn om pijlsnel door die data te speuren, wordt het meer dan ooit cruciaal om ervoor te zorgen dat die gegevens van hoge kwaliteit zijn, zorgvuldig worden beheerd, in een doordachte architectuur worden ondergebracht en over een efficiënte en veilige infrastructuur lopen.

‘Data wordt een belangrijk element in de internationale concurrentiestrijd tussen bedrijven. Ze zal bepalen wie als winnaar uit de digitaliseringsgolf komt’, zegt Danielle Jacobs, CEO van Beltug. ‘Daarom is er nood aan heldere, faire en praktijkgerichte regels over de toegang tot en het gebruik van data binnen de Europese markt. We kijken ongeduldig uit naar de data- en AI-wetgeving van de Europese Commissie.’

Cybersecurity blijft belangrijk

Ook een stevige IT-beveiligingsstrategie, het belangrijkste punt van vorig jaar, blijft een topprioriteit. Waarbij de CIO’s aangeven dat ze een duidelijke visie en richting willen, en alle werknemers erbij willen betrekken: user awareness van cyberdreigingen blijft hoog scoren in de prioriteitenlijst. ‘De aanpak van een cyberincident staat nu in de top 10’, zegt Ann Guinée, communicatiemanager bij Beltug. ‘Nog altijd heeft de helft van de Belgische bedrijven geen actieplan voor het geval er zo’n incident uitbreekt.’

Digitalisering op ‘corporate’ agenda

Verder vinden de respondenten aan de Beltug-studie dat de raad van bestuur een grotere rol moet gaan spelen in de digitale strategie van bedrijven. Niet alleen is er de nood aan compliance met de wetgeving, bijvoorbeeld rond privacy en data, maar ook de ESG-rapportering (Environmental, Social, and corporate Governance) kent veel raakvlakken met digitalisering. De raad van bestuur is, naast de strategie, ook verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s in een organisatie, zegt Beltug: onderwerpen als het aanvaardbare gebruik van AI en de strategische keuzes inzake cybersecurity moeten prominenter op de agenda van dat hoogste beslissingsorgaan binnen een organisatie.

Vendor lock-in voor clouddiensten

Een laatste punt dat bovenaan dreef in de Beltug-bevraging is de afhankelijkheid van een beperkt aantal cloudspelers, zoals Microsoft Azure en Amazon Web Services, voor IT-architectuur en -diensten. Dat leidt tot een risico op vendor lock-in: bedrijven wier IT-afdeling zo afhankelijk is geraakt van de clouddiensten van die ene aanbieder dat het moeilijk wordt om nog van leverancier te veranderen. Ook op dit vlak is wetgeving noodzakelijk, zegt Beltug.