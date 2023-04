Bedrijven zullen dit jaar 5,5% meer aan IT uitgeven

De IT-uitgaven zullen dit jaar wereldwijd in alle regio’s toenemen en dat ondanks de wereldwijde economische turbulentie. Dat voorspelt marktkenner Gartner.

De IT-markt kan wel tegen een stootje: dat heeft de pandemie ons pas nog geleerd. Maar ook de huidige geopolitieke context en de mindere macro-economische omstandigheden blijken geen reden te zijn voor bedrijven om in de remmen te gaan voor hun IT-noden. ‘De macro-economische tegenwind remt de digitale transformatie zeker niet af’, zegt John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst bij Gartner. ‘De IT-uitgaven zullen sterk blijven, zelfs als veel landen dit jaar naar verwachting een bijna vlakke groei van het bruto binnenlands product (bbp) en een hoge inflatie zullen kennen’, meent de analist. ‘Voor de CIO wordt het zaak om de juiste prioriteiten te bepalen om de uitgaven te optimaliseren naar wat hun bedrijf nodig heeft. Bijvoorbeeld om de omzet te verhogen of om de interacties met klanten te verbeteren’, voegt Lovelock daar nog aan toe.

Groei met dubbele cijfers voor software

Het softwaresegment zal met dubbele cijfers groeien dit jaar. Ergens logisch, gezien de meeste digitale transformatie momenteel start vanuit software. ‘Devices’ daarentegen gaan met 5% naar beneden dit jaar. Daar ziet Gartner wel een economische reden – de dalende koopkracht met name )– maar ook een gebrek aan motieven waarom je nu een nieuw toestel zou aanschaffen.

CIO’s moeten balanceren

Het IT-services segment zet z’n groei door richting 2024, vooral gedreven door Infrastructure-as-a-Service (IaaS) dat dit jaar met 30% zal groeien. Gartner merkt daarnaast wel op dat het voor het eerst is dat de prijs een belangrijke drijfveer vormt voor de hogere uitgaven voor clouddienstensegmenten, in plaats van alleen maar een toegenomen gebruik. ‘CIO’s moeten balanceren in hun IT-uitgaven. Zo wordt er bijvoorbeeld voldoende uitgegeven aan datacenters om bestaande on-premise diensten draaiende te houden, maar tegelijkertijd zien we dat de grootste groei in IT-services net in clouddiensten zit’, geeft Lovelock een voorbeeld.

Impact van banken en ontslagen?

Is er dan geen impact merkbaar door de ontslaggolven in de techsector of recenter nog het instorten van Silicon Valley Bank en de problemen die bij andere banken ontstonden? Dat valt voorlopig nog mee, maar Gartner meent toch dat tech-CEO’s zich maar beter extra voorbereiden op disruptie.

‘Tech-CEO's moeten er dringend voor zorgen dat ze hun organisatie vooruit helpen door te besparen op werkingskosten, cash nooit uit het oog te verliezen, de toegang tot kredietlijnen veilig te stellen en zeker talent en cultuur goed in het oog te houden’, aldus Lovelace.

Nog volgens Gartner betekent de reeks ontslagen in de technologiesector niet dat de ‘war for talent’ nu voorbij is. De vraag naar IT-talent blijft nog altijd groter dan het aanbod. Het onderzoeksbureau ziet dit ook niet meteen veranderen tot al zeker 2026.