Cegeka sleept ICT-contract in de wacht bij VDAB

IT-dienstverlener Cegeka heeft een belangrijk contract binnengehaald bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Het contract, het resultaat van een openbare aanbestedingsprocedure, heeft een jaarlijkse waarde van 8,5 miljoen euro en een maximale duurtijd van zeven jaar.

Cegeka zal onder meer instaan voor het beheer en de ondersteuning (in hybride en multisite-omgevingen) van de applicatie-infrastructuur, storage en back-up, en de ‘end-to-end’ ICT-dienstverlening van de VDAB. De bedrijven zijn geen vreemden voor elkaar, zo was er in het verleden al een samenwerking op het vlak van softwareontwikkeling.

‘Cegeka heeft de gunning gewonnen door een kwalitatief en competitief aanbod’, zegt Jan Dobbenie, CIO-CDO bij VDAB. ‘We hebben veel vertrouwen in hun capaciteit om onze applicatie-infrastructuur en dienstverlening te optimaliseren en te innoveren.’