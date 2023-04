AWS komt met diensten voor het bouwen van generatieve AI

Amazon wil de infrastructuur aanbieden waarmee bedrijven hun eigen chatbots en andere toepassingen kunnen ontwikkelen met kunstmatige intelligentie.

Dat meldt Amazon Web Services (AWS) in een persbericht. Met de stap volgt Amazon andere grote techbedrijven in de race om AI. Maar anders dan bijvoorbeeld Microsoft, dat veel geld heeft geïnvesteerd in het populaire ChatGPT, zet Amazon niet zelf in op een specifieke chatbot. In plaats daarvan kiest het bedrijf voor ondersteuning.

Het bedrijf lanceert een nieuwe suite van technologieën, waaronder een taalmodel genaamd Titan en een nieuwe cloudcomputingdienst genaamd Bedrock. Die moeten andere bedrijven helpen om hun eigen chatbots en beeldgeneratoren te bouwen. Amazon heeft onder meer een marktplaats voor AI-tools van andere bedrijven opgezet, waar klanten verschillende toepassingen kunnen uitproberen.

Infrastructuur

AWS zet al een tijd in op het infrastructuurgedeelte van AI. Eind vorig jaar kondigde het bedrijf bijvoorbeeld een platform aan waar klanten zonder veel opleiding konden experimenteren met machine learning. Het bouwen en trainen van een degelijk AI-model kost handenvol data en computerkracht, iets waar AWS als cloudplatform op in wilt spelen. In die zin doet het nieuwe aanbod denken aan de plannen van concurrent Nvidia, die vorige maand ook clouddiensten voor het ontwikkelen van AI-modellen aankondigde.