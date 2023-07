AWS zoekt schaalvergroting in Benelux via De Cronos Groep

De Cronos Groep en Amazon Web Services (AWS) gaan een strategische samenwerkingsovereenkomst voor vier jaar aan. Het gaat om een ‘miljoenencontract’, aldus De Cronos Groep.

AWS wil in de Benelux versnellen, onder meer met datacenterdiensten voor AI en IoT, maar ook rond cloudmigraties, SAP, data en analytics. Een strategische samenwerking met De Cronos Groep moet daarmee voor zorgen. Vandaag maakt een 800-tal klanten via Cronos al gebruik van de diensten van AWS. De Cronos Groep mikt over de looptijd van de overeenkomst op een verdubbeling van de huidige omzet met AWS. ‘We willen ons aanbod en go-to-market strategie consolideren om een one-stop shop aanbod voor onze AWS-diensten te creëren’, zegt Dirk Deroost, medeoprichter van de Cronos Groep.

De Cronos Groep heeft een eigen AWS Cloud Center of Excellence opgericht onder de veelzeggende naam Scale. Scale brengt vandaag 16 competence centres van Cronos samen en zal in de toekomst ook potentiële nieuwe bedrijven incuberen, om de implementatie van AWS-diensten verder te optimaliseren. ‘Een centrale AWS Cloud Center of Excellence zal hun kennis en expertise in onze technologie, en onze positie in de Benelux versterken en verankeren’, zegt Marielle Lindgren, directeur Benelux en Nordics bij AWS.

Beide partijen hebben een groeiplan opgesteld met 45 kantoren en een verdere internationale uitbreiding van De Cronos Groep. Daarvoor kijken beide partners met name naar Scandinavië, dat in cloud een voorloper is. De Belgische Cronos Groep telt ondertussen al ruim 9.000 medewerkers. Het bedrijf haalde in 2022 een geconsolideerde jaaromzet van 1,1 miljard euro. Een groot deel van die omzet komt ook uit Microsoft-software en (cloud)-diensten. Eerder kondigde Cronos ook al een soortgelijke samenwerkingsovereenkomst met Microsoft aan rond Azure. Daar plakt ook een bedrag van miljoenen euro’s op en is een verlenging van een overeenkomst uit 2020.