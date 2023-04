Belgische datacenters willen binnen zeven jaar klimaatneutraal zijn

Een groot deel van de Belgische datacenters wil tegen 2030 klimaatneutraal zijn. Ze stappen in het Climate Neutral Data Centre Pact.

Het gaat om de vorig jaar opgerichte Belgian Digital Infrastructure Association (BDIA) die nu in het pact stapt dat als doel heeft de CO2-uitstoot van datacenters te verminderen. Dat betekent onder meer gebruik maken van groene stroom, duurzaam omgaan met water, focus op recyclage en het hergebruik van restwarmte.

BDIA werd vorig jaar in juli opgericht en heeft onder meer Datacenter United, Edgeconnex, KevlinX, ABB, Arcadiz en Schneider Electric onder haar leden. Het Climate Neutral Data Centre Pact telt internationaal wel heel wat grote namen zoals SAP, NTT, LCL, Google, AWS, Atos, Microsoft en de Nederlandse en Duitse datacentervereniging.

‘Het CNDCP Auditing Framework is in lijn met Europese initiatieven en biedt de middelen om de naleving van de doelstellingen te beoordelen en te verifiëren. Datacenteroperators dienen zich aan deze doelstellingen te houden, om in 2030 klimaatneutraal te zijn.’ zegt Friso Haringsma, voorzitter van BDIA.