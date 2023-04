Britten willen concurrentie op cloudmarkt onderzoeken

Er komt zeer waarschijnlijk een onderzoek naar de concurrentie op de cloudmarkt in het Verenigd Koninkrijk. De Britse regulator Ofcom pleit daarvoor nadat het botst op praktijken die overstappen bemoeilijken.

Ofcom begon vorig jaar een onderzoek naar de markt van clouddiensten in het VK. Halverwege dat proces zegt de regulator dat het adviseert om de zaak dieper te laten bekijken door de nationale concurrentiewaakhond, de Competition and Markets Authority.

Het marktonderzoek van Ofcom stelt vast dat cloudspelers verschillende praktijken gebruiken die het klanten moeilijk maken om over te stappen naar andere diensten, of om meerdere cloudspelers te gebruiken.

Amazon, Microsoft en Google domineren

Daarbij komt ook de positie van de belangrijkste spelers ter sprake. Amazon en Microsoft hebben in het land samen 60 tot 70 procent marktaandeel. Google zit er op 5-10 procent. Slechts 20-30 procent gaat naar overige spelers.

Tegen 5 oktober moet het finaal marktonderzoek afgerond zijn, maar halverwege suggereert Ofcom dus al een dieper onderzoek, zeker gezien het om een snelgroeiende markt gaat, om er zeker van te zijn dat de dienstverlening in de cloudmarkt naar behoren is. Ofcom zegt ook nauw te gaan samenwerken met de concurrentieautoriteit voor dit onderzoek.

De uitkomst van zo’n onderzoek kan mogelijk leiden tot nieuwe wetten of plichten die de concurrentie tussen cloudspelers moet verbeteren. Hoewel die vooral van toepassing zijn in het VK, kan dat ook gevolgen hebben voor hoe die cloudspelers in Europa opereren, of kan het een basis zijn voor gelijkaardige maatregelen in Europa.