Data-opslag op Mars (en binnenkort ook de maan)

Het Taiwanese Phison vergroot zijn services rond maatwerkoplossingen met flash. Het bedrijf heeft al flash op Mars en stuurt er straks ook naar de maan.

Phison stond garant voor een opvallend bedrijfsbezoek tijdens de vijftigste editie van de IT Press Tour in Silicon Valley, eerder deze maand. Het groeide in ruim twintig jaar uit tot een bedrijf met twee miljard dollar omzet en vierduizend medewerkers. Het noteert op de beurs in Taipei. En toch is Phison bij het bredere IT-publiek vandaag een nobele onbekende. Daar is een simpele reden voor. Het ontwikkelt onder meer USB-opslag en SSD’s (solid state drives), van de chip tot de firmware, maar op het einde van de rit komt er een ander logo op het product, onder meer van Kingston en Seagate. Andere oplossingen van Phison verdwijnen in heel uiteenlopende producten die opslag bevatten, zoals gameconsoles.

Snellere ontwikkeling

‘We willen graag onze naamsbekendheid vergroten’, zegt Michael Wu, general manager van de Amerikaanse tak van Phison. In San Jose leidt hij een team van veertig medewerkers. Phison kijkt uitdrukkelijk naar de enterprisemarkt. ‘In het USB-segment zijn er een paar honderd aanbieders’, zegt Wu. Dat houdt de markt levendig. ‘Maar de markt voor enterprise SSD telt maar een handvol spelers. Dan is het toch belangrijker daar wat meer naam te hebben.’

Daar komt nu alvast verandering in via de samenwerking met Seagate. Phison maakt voor Seagate een SSD via zijn IMAGIN+-programma. Seagate kan daarbij terugvallen op de ontwikkelingen rond onder meer hardware en firmware die Phison eerder deed. ‘Moet je van nul een eigen SSD ontwikkelen, dan ben je snel vijf jaar bezig’, zegt CTO Sebastien Jean. ‘En wanneer het product klaar is, kun je die investering alleen maar over je eigen marktaandeel spreiden. Seagate schakelt ons in om die hele stap over te slaan.’

Rijdend datacenter

Met IMAGIN+ wil Phison bedrijven de mogelijkheid bieden om sneller eigen flashoplossingen op maat te ontwikkelen. ‘Waarom dat belangrijk is? Onder meer omdat je voor AI krachtige oplossingen nodig hebt die zo weinig mogelijk energie verbruiken’, legt Sebastien Jean uit. ‘Of omdat de automobielsector naar een andere benadering van opslag aan het kijken is.’

In een nieuwe auto zit al gauw tot 4 TB of meer aan opslag. ‘In plaats van ieder onderdeel in de auto apart van opslag te voorzien, zoals nu gebeurt, zou het slim zijn de storage te bundelen’, zegt Andy Higginbotham, senior director Enterprise SSD. ‘Zo krijgen verschillende applicaties toegang tot meer en krachtigere opslag. Dat zal belangrijk zijn voor zelfrijdende auto’s, maar ook voor entertainment of navigatie in HD.’ Het maakt van een auto meteen zoiets als een rijdend datacenter.

Naar de maan

Dat daarbij complexe vraagstukken opduiken, lijkt Phison niet te deren. ‘Integendeel’, zegt Michael Wu. ‘Eén van onze producten bevindt zich momenteel op Mars.’ Er zit een SSD van Phison in Perseverance, het autootje dat sinds 2021 op Mars rondrijdt. Phison werkt samen met ruimtetechnologiebedrijf Skycorp voor de ontwikkeling van SSD’s die meegaan met het ISS. ‘En binnenkort gaan er drives van 32 TB mee naar de maan. Dat is zeker niet zomaar vanzelfsprekend. De technologie die we meegeven moet heel betrouwbaar zijn. Je kunt er niet zomaar naartoe om een defect te herstellen. Bovendien is er geen lucht in de ruimte. Dus onder meer koeling is er een uitdaging.’