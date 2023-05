Datacenter United neemt Hasselt DC over

Datacenter United neemt de twee datacenters van Hasselt DC over. Tegelijk wordt er geïnvesteerd in een nieuw datacenter in Kortrijk-Zuid.

Datacenter United heeft met de overname voortaan negen datacenters verspreid over Brussel, Antwerpen, Burtcht, Gent, Brugge en nu ook Hasselt. Sinds 2020 heeft investeringsgroep TINC een belang in de groep.

‘Met deze initiatieven nemen we een volgende stap om onze positie op de Belgische datacentermarkt te verstevigen. We kunnen onze professionele diensten nu aanbieden vanuit maar liefst 9 locaties. Voor onze klanten betekent dit dat we een nog betere geografische aanwezigheid en schaalvoordelen kunnen garanderen. Hiermee leggen we het fundament voor de digitale economie van de toekomst,’ zegt Friso Haringsma, Managing Director van Datacenter United.

Hasselt DC bestaat sinds 2011 en was aanvankelijk bekend als DataZone. De BVBA heeft nog steeds die naam, maar sinds 2020 gebruikt het de merknamen Hasselt DC en Datacenter Hasselt. Het bedrijf wordt geleid door René Lacroix.

Bouwen in Kortrijk

Gelijk met de overname kondigt Datacenter United ook aan dat het aan de andere kant van het land, in de zuid-as van Kortrijk, is begonnen met een nieuw datacenter. Van daaruit wil het bedrijf binnenkort zowel de Vlaamse, Waals als Noord-Franse regio bedienen.