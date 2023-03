Datacenters kleuren alsmaar groener

We moeten eerlijk durven zijn: pakweg tien tot vijftien jaar geleden lag de sector van datacenters niet echt wakker van energieverbruik en het klimaat. Dat is ondertussen wel veranderd.

‘Onze business is zorgen voor veilige en ononderbroken toegang tot data, mét continue aandacht voor het milieu’, vatte Karsten Winther, EMEA-president van Vertiv zijn missie samen. Hij deed dat op een evenement rond innovaties waaraan het bedrijf werkt en waarop Data News aanwezig was.

Vertiv is een Amerikaanse beursgenoteerde leverancier van een breed gamma aan voedingssystemen, thermische apparatuur, IT- en edge-infrastructuur en heeft daarnaast ook een gamma aan oplossingen en diensten voor datacenters. Zowat 58% van alle inkomsten haalt het bedrijf uit kritische infrastructuur. Net geen kwart van de omzet haalt Vertiv bovendien in de EMEA-regio. Wie de klanten dan zoal zijn? “Dat zijn voor 70% uitbaters van datacenters, 20% comumunicatienetwerken en de rest zijn commerciële en industriële klanten”, zo verduidelijkt Winther. Enkele concrete, bekende klanten zijn Alibaba, AT&T, Ericsson, Tencent, Reliance, Verizon en Vodafone. “Alles rond edge is duidelijk een groeiend deel van onze business. We voelen dat dit segment echt gaat ontploffen. Alleen weet niemand zeker hoe groot edge precies gaat worden en wanneer die explosieve groei helemaal gaat losbarsten. Dat komt ook voor een groot stuk omdat er te veel discussie in de industrie is over de invulling van de term”, voegt Winther daar aan toe.

Vloeistofkoeling

Tijdens het evenement maakte Jon Summers, scientific lead in data centers bij het gerenomeerde onderzoeksinstituut RISE, duidelijk dat innovatieve koeling op basis van vloeistof – niet alleen water dus – dé sleutel is om datacenters duurzaam te houden maar ook om te kunnen blijven omgaan met de steeds grotere rekenhonger van de workloads. “Al van voor 2015 wordt gezegd dat liquid cooling, vloeistofkoeling dus, er aan komt. Volgens mij is het er ondertussen ook écht”, zegt Summers.

Op zich is het niet eens een nieuwe technologie: de eerste experimenten dateren al van de jaren ’60: eerst op basis van water maar later ook met andere vloeistoffen. Het principe van een verhoogde vloer waaronder pijpen met water lopen, dat was in 1964 al een realiteit. En met de komst van supercomputers kwam ook het idee om elektronica in vloeistof te koelen.

“Er zijn twee manieren om aan vloeistofkoeling te doen. De eerste is om de chips rechtstreeks te koelen, en dat noemen we ‘cold plating’. De tweede noemen we ‘immersion cooling’: het onderdompelen van quasi volledige servers en racks in een vloeistof die dan om evidente reden geen water kan zijn”, legt Summers uit. “Zeven jaar geleden deden we in ons labo al zo’n testen met oude Microsoft-servers die we in een bad van olie onderdompelden. Oké, dat was een quick & dirty manier, maar de techniek wordt wel nog steeds gebruikt omdat je meteen alle warmte wegneemt en niet enkel die van een bepaalde component, zoals de processor. We zien ondertussen ook dat cloudproviders beide manieren combineren”, weet Summers.

Niet alleen IT genereert hitte

De meeste hitte in een datacenter wordt nog altijd gegenereerd door de eigenlijke IT-apparatuur: 70% volgens een expertisecentrum van Berkeley Lab. Maar ook chillers (9%), systemen voor vochtigheidscontrole (9%), waterpompen (3%) en meer genereren hitte. Ook die moet u dus in kaart brengen. Nog ingewikkelder wordt het wanneer u ook gaat overwegen om de warmte uit uw datacenter te hergebruiken: een idee dat steeds meer aanhang wint. Via hittepompen kan u dan de hitte uit uw datacenter vervoeren door pijpleidingen om er woningen of bedrijvencentra mee te verwarmen: een warmtenet dus.

“Zeker een mooi idee, maar zo’n hittepompen hebben natuurlijk energie nodig”, zegt Summers. Uiteraard is er ook temperatuurverlies naarmate de afstand waarop u de hitte vervoert. En laat ons vooral niet vergeten dat de meeste datacenters nu op eerder afgelegen locaties te vinden zijn, wat de business case voor een warmtenet niet vereenvoudigt. “Proberen om datacenters niet langer als louter energievreters te zien, maar als een plaats waar energie doorgegeven wordt, da’s wel een oefening die we met z’n allen moeten maken”, aldus Summers. “95% van alle datacenters stoot warmte nu vooral uit in de omgeving. Misschien zouden we dus beter onze toekomstige datacenters bouwen naast fabrieken die hitte nodig hebben”, vraagt hij zich af. En dan is er ook nog het eigenlijke watergebruik wanneer u aan waterkoeling of vloeistofkoeling denkt. “Het gaat sowieso om gesloten circuits dus er hoeven geen liters vervuild water afgevoerd te worden”, reageert Summers, die ons de term ‘industrial symbiosis’ voor de voeten gooit. “Dat is het connecteren over industrieën en sectoren heen om samen problemen op te lossen. Dat is eigenlijk geen technische uitdaging, we gaan dat gewoon veel meer moeten doen”, besluit Jon Summers.

Liquid cooling voor high-density datacenters Vertiv introduceert een liquidcoolingoplossing voor high-performance computing: de Liebert XDU-reeks. Die komt in verschillende varianten en zet in op het recupereren van overtollige hitte en het ondersteunen van de circulaire economie. Het gaat om een ’thermal management system’ voor datacenters dat vloeistofgekoelde servers ondersteunt en dat toelaat om onder meer de kwaliteit van de vloeistof en de (water)druk te beheren. Het product is geschikt voor zowel de ‘core’ in datacenters als edge computing. “Met dit gamma kunnen datacenter operators hun operationele efficiëntie op een duurzame manier verbeteren”, aldus Roberto Felisi van Vertiv.

Vijf trends in datacenters 1. Extra regulering Datacenters mogen zich in dit nog prille nieuwe jaar verwachten aan meer regulering, meent Vertiv. Ondanks de inspanningen van de industrie blijft het totale energie-aandeel wereldwijd bijzonder hoog en dat lokt extra maatregelen uit bij overheden en regulatoren. 2. Hyperscalers zien nut in standaardisering De grote hyperscalers van deze wereld stappen – volgens onderzoek van het analistenbureau Omdia – steeds meer af van eigen custom-built infrastructuur en kijken meer naar modulaire designs met prefab-bouwstenen. Gedreven door de nood aan snellere oplevering en allicht ook kostenbesparing lijkt standaardisering het modewoord. 3. Dieselgeneratoren krijgen concurrentie Sinds heel lang is de dieselgenerator een lastig te vermijden schakel in een datacenter. Er is de impact op het milieu, maar er moet ook brandstof ter plaatse zijn die dan alleen gebruikt wordt wanneer het datacenter in onderhoudsmodus gaat, of bij testing. Maar volgens Vertiv is nu het moment gekomen om die oude dieselgenerator toch in vraag te stellen naarmate er meer alternatieven opduiken zoals waterstofbrandstofcellen. 4. Hogere densiteit brengt nieuwe thermische strategieën Volgens het Uptime Institute zag meer dan een derde van datacenter operators hun ‘rack densities’ (het aantal kilowatts stroom dat een rack verbruikt, nvdr.) snel toenemen in de afgelopen drie jaar. Die toename in energieconsumptie gaat hand in hand met de groeiende nood aan extra capaciteit. Dat creëert mogelijkheden voor nieuwe koelingtechnologie, zoals dus ook vloeistofkoeling. 5. 5G en het metaverse ontmoeten elkaar in de edge Het onafhankelijke onderzoeksbureau Omdia verwacht dat tegen 2027 bijna de helft van alle mobiele abonnementen wereldwijd – dat zijn er meer dan 5,8 miljard – 5G zullen aanbieden. Het computing-deel komt zo dichter bij de gebruiker. Tegelijkertijd heeft het ontluikende metaverse ook nood aan een ultra-dense computing-netwerk met lage latency. Metaverse-applicaties zullen daarom 5G nodig hebben. Het maakt dat computing aan de edge van het netwerk meer complex zal worden en moeilijker te controleren.