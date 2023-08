DDN mikt op efficiënte opslag voor AI

Groter, sneller, efficiënter? DDN Storage beantwoordt de vraag naar schaalbaarheid met een opslagsysteem dat op GPU steunt.

DDN Storage – voluit DataDirect Networks Storage – profileert zich als een opslagspeler voor veeleisende toepassingen, zoals supercomputers en high-performance computing, bijvoorbeeld in de context van farma en finance. Het Amerikaanse bedrijf mikt daarbij meer dan ooit op alles wat met AI te maken heeft. Data News ontmoette DDN net voor de zomer in het kader van de IT Press Tour. ‘Een jaar of vier geleden was er al een eerste AI-golf’, zegt James Coomer, SVP Products bij DDN Storage, ‘met onder meer de eerste zelfrijdende auto’s en real-time video-analyse.’

Sinds enkele maanden zitten we volop in de tweede golf AI-toepassingen. ‘Het is de golf waarin we de voordelen van AI echt beginnen te zien. Tegelijk staan we nog maar aan het begin. We zijn vertrokken voor een exponentiële groei in de ontwikkeling van allerlei taalmodellen, generatieve AI en multimodale AI.’ Dat biedt een mooie opportuniteit voor DDN. In het eerste kwart van 2023 verkocht het bedrijf al meer ‘AI storage’ dan in heel 2022. DDN rekent dit jaar op een omzet die boven de 500 miljoen dollar uitkomt.

Voorbij Moore’s Law

Maar op het groeipad van AI bevinden zich hindernissen. AI vraagt veel rekenkracht – en dus veel energie. Daar wringt het vaak al meteen. ‘De energie die beschikbaar is in een datacenters blijkt dikwijls beperkt’, zegt James Coomer. ‘Bovendien vraagt AI veel meer throughput dan de wet van Moore ooit had durven voorspellen. En dan hebben we het nog niet over security en governance bij het beheer van die datavolumes – die alleen maar sneller groeien. Er is daarom een bijzondere nood aan meer efficiëntie.’

DDN biedt een antwoord op die vraag door onder meer gebruik te maken van GPU – geleverd door Nvidia – en parallelle processing. ‘Dat laat toe het werk te versnellen, bijvoorbeeld om allerlei simulaties en visualisaties mogelijk te maken’, legt Coomer uit. DDN mikt daarbij op een grote sprong vooruit. ‘We gaan voor tien keer meer efficiëntie, met een goede parallelle architectuur, om schalen mogelijk te maken.’

Het resultaat daarvan is een geïntegreerd dataplatform met minder complexiteit, waardoor ook kosten en risico’s afnemen. ‘Zo ondersteunen we extreem snelle en rijke applicaties, met een oplossing die past in amper twee rack units’, glimlacht hij. Dat levert een belangrijke besparing energiebesparing op. ‘Je hebt namelijk veel minder storage drives en servers, waardoor er veel minder koeling nodig is.’

Schakelen tussen talen

Intussen kijkt DDN vooruit naar wat AI in de toekomst brengt. ‘We hebben nu toepassingen die in staat zijn de ‘taal’ van elke vorm van data aan te leren: niet alleen tekst, maar ook animatie of DNA’, zegt James Coomer. Het zorgt ervoor dat we straks op een heel nieuwe manier kunnen schakelen tussen talen, zoals we nu al speech to text kennen. ‘Denk aan image to text, maar evengoed text to chemicals. Dat zal toelaten nog veel verder te digitaliseren, bijvoorbeeld in farma en chemie.’