Hardwareprobleem veroorzaakt panne in datacenter Proximus

Het datacenter van Proximus in Evere heeft er dinsdag de hele dag uitgelegen. Het probleem was snel geïdentificeerd, maar het duurde tot woensdagochtend om alle dienstverlening te herstellen.

De panne ontstond op 28 november rond 9 uur en had vooral impact op de opslag binnen het datacenter, al raakten daardoor ook andere (software)diensten in de problemen. De hele dag werd er gezocht naar de oorzaak en gewerkt aan een oplossing.

Proximus bevestigt het incident aan Data News. Samen met de hardwareleverancier werd een deel van de hardware, een aantal nodes, vervangen en gekeken naar de juiste configuratie om de cloudstorage van het bedrijf weer op punt te krijgen.

Door de technische problemen konden enkele tientallen professionele klanten problemen ondervinden, doorgaans rond collaboration services zoals Skype for Business of Teams, producten die Proximus aanbiedt via hun eigen infrastructuur. Al waren er ook klanten met eigen applicaties in de cloud die tijdelijk niet aan hun data konden.

Hoewel het incident snel geïdentificeerd en hersteld werd, werd er toch tot een deel van de nacht doorgewerkt om onder meer ook de software op de nieuwe hardware op gang te krijgen. Sinds 6.30 woensdagochtend (29 november) zou alles voor 99,9 procent weer probleemloos moeten werken, zegt Proximus.