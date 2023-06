HPE komt met clouddienst voor AI-modellen

HP Enterprise gaat zijn GreenLake abonnementendienst uitbreiden met supercomputing die het ook kleinere bedrijven mogelijk moet maken om hun eigen ‘ChatGPT-achtige’ LLM te bouwen.

‘Dit is een van de meest gedurfde gokken in de geschiedenis van ons bedrijf’, zo noemde CEO Antonio Neri het op HPE’s Discover evenement in Las Vegas. HPE heeft een reeks uitbreidingen aangekondigd voor zijn GreenLake clouddiensten, maar het meest in het oog springt de SaaS-optie voor machine learning.

De zogeheten HPE GreenLake for large Language Models biedt opties aan voor het ‘on demand’ trainen van generatieve kunstmatige intelligentie in de stijl van de ondertussen beruchte ChatGPT. HPE zegt dat het met de dienst LLM’s wil aanbieden voor alles van start-ups tot enterprisebedrijven. De clouddienst draait op HPE’s eigen Cray XD-systemen met accelerators van Nvidia, in een datacenter in Canada. Dat is bedoeld voor klanten in Noord-Amerika, een versie voor Europese klanten zou volgend jaar komen.

Naast de LLM-clouddienst kondigde HPE ook partnerschappen aan met AWS en Equinix, en een clouddienst voor bedrijven die liever zelf hun private cloud beheren. HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition kan je on-prem uitrollen of op een co-locatie datacenter. Daarbij behoudt het eigen IT-team dan de controle van het geheel.