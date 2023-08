IBM moderniseert stokoude programmeertaal Cobol met AI

Mainframecomputers draaien vaak nog minstens gedeeltelijk op de stokoude programmeertaal Cobol. Omdat het minder en minder evident wordt om daar nog programmeurs voor te vinden, gooit mainframespecialist IBM het over een andere boeg: het gebruikt nu generatieve AI om oude Cobol-code te moderniseren.

Vierentachtig procent van alle bedrijven die mainframes runnen op het Z-platform van IBM, wereldwijd marktleider in mainframecomputers, hebben daar nog programmeercode op lopen in Cobol, een programmeertaal die in 1959 zijn debuut maakte. De allereerste generatie bedrijfscomputers gingen quasi allemaal op Cobol draaien. En dat doen ze vandaag eigenlijk nog: diep in de onderbuik hebben grote bedrijve uit onder meer de financiële wereld, de transportindustrie, de nutssector en de industriële productie nog altijd mainframes draaien op miljarden regels Cobol-code.

Moeilijk goed personeel te vinden

Het wordt lastiger en lastiger om daar vandaag nog iets aan te veranderen. Dat was bijna 25 jaar geleden al zo, toen voor de Y2K-paniek duizenden programmeurs over de hele wereld weer uit pensioen werden geroepen om de – weet u nog? – millenniumbug uit Cobol-draaiende systemen te halen. Jonge programmeurs werden in die tijd ook opgeleid in de toen al archaïsche programmeertaal. Maar nu wordt het stilaan onmogelijk om nog menselijk Cobol-kapitaal te vinden als er iets diep in de ingewanden van de IT-infrastructuur moet worden bijgewerkt.

Watsonx-AI vervangt mens

Maar nu is er natuurlijk het wonder van de generatieve AI. IBM hield eerder deze week Watsonx boven de doopvont, een large language model (LLM) dat op 20 miljard parameters werd getraind, en dat cobol-code omzet in modernere Java-applicatieprogrammatuur. ‘We zien dat het gebruik van generatieve AI voor code-assistentie een belangrijke use case en een opkomende markttrend wordt,’ zei Skyla Loomis, tekende TechCrunch op bij directeur van IBM’s Z Software-afdeling, tijdens een persbriefing. ‘Generatieve AI kan ontwikkelaars helpen om sneller de juiste code te beoordelen, bij te werken en te testen.’

Zonder hallucinaties

De Watsonx-AI werkt slimmer dan alleen maar een lijn-per-lijnvertaling: daarvoor is de syntaxis van Cobol, de linguïstische basis van de programmeertaal, te verschillend van alles waarop moderne systemen draaien. In plaats daarvan zoekt de AI naar de intentie van de Cobol-code, en zet die vervolgens om in Java-code die genoeg steek houdt voor Java-programmeurs om op verder te werken.

Generatieve AI is zonder meer klaar om nog meer programmeercode te vertalen en verbeteren, denkt IBM. Bij programmeertalen, die er alleen op gericht zijn om instructies te geven aan een machine, vertonen taalmodellen ook geen hallucinaties zoals ze dat bij menselijke taal doen. Bij die laatste is er altijd die extra laag van interpretatie, die veel minder geldt voor code. Eventuele interpretatiefouten zullen bij een programmeertaal ook makkelijker te detecteren zijn, oppert IBM.