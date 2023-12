Inspeere: verdeel en heers voor veiliger back-ups

De eenvoudigste manier om geen data kwijt te spelen, is ze op verschillende plaatsen bewaren. Loopt er iets fout, dan haal je de data terug uit één van die andere locaties. Maar wat als de data ook daar niet meer te herstellen zijn? Daar vond de Franse start-up Inspeere een antwoord op.

De nood aan databescherming is van alle tijden. In het IT-tijdperk betekent dat: er in de eerste plaats voor zorgen dat je verloren geraakte data – al dan niet per ongeluk gewist, bijvoorbeeld – toch kan recupereren. Of zelfs: dat je onderneming na een overstroming of een brand een relatief vlotte doorstart kan nemen.

Daar komen nieuwe vereisten bovenop. Bedrijven willen ook bescherming tegen cyberaanvallen en moeten tegelijk voldoen aan allerhande nieuwe regels, denk aan privacy en datasoevereiniteit. Bij de leveranciers van securityoplossingen leidde dat vaak tot wat we kennen als ‘Vlaamse koterij’: steeds verder extra’s toevoegen aan een bestaande toepassing.

Klemtoon op communicatie

‘Dat speelde bij ons totaal niet mee’, zegt Olivier Dalle, CTO bij Inspeere. Hij stelde het concept van de start-up voor tijdens de Europese editie van de IT Press Tour in Madrid. ‘Wij startten met het design van onze oplossing helemaal vanaf nul, waardoor we in één keer op alle vereisten konden inspelen.’

Inspeere is gevestigd in Poitiers, maar het idee voor het bedrijf is ontstaan aan de Université Côte d’Azur in Nice. Toen Inspeere in 2018 officieel als onderneming van start ging, kon het verder bouwen op onderzoek dat eerder aan die universiteit plaatsvond. ‘De kern van het verhaal is dat we de klemtoon niet zozeer leggen op de kopieën van data, maar op de communicatie tussen de verschillende locaties. Vandaar de naam Inspeere: ons uitgangspunt is een samenspel tussen peers.’

Een klassieke back-up gaat uit van drie kopieën van de data: twee bevinden zich binnen het bedrijf, één op een externe locatie. ‘Maar dat volstaat vandaag niet meer’, stelt Dalle. ‘Ook externe datacenters zijn een doelwit voor cyberaanvallen. Wanneer het binnen het bedrijf zelf fout gaat, biedt die derde kopie in een extern datacenter niet langer een waterdichte garantie.’

Gefragmenteerde back-up

Daarom kiest Inspeere voor een andere aanpak. ‘We houden vast aan twee lokale kopieën binnen het bedrijf. De derde kopie plaatsen we niet op één externe locatie, maar verspreiden we over verschillende peers.’

Concreet: Inspeere comprimeert, versleutelt en fragmenteert de data. Die fragmenten komen op verschillende externe locaties terecht, op de opslagomgeving van een groep peers – lees: bedrijven die mee in het verhaal van Inspeere stappen. Theoretisch zijn dat er per groep maximum 64, in de praktijk gebruikt Inspeere meestal zes of negen peers.

Garantie dankzij redundantie

‘Die zes peers zijn er eigenlijk vier, plus twee voor redundantie. Werken we met negen peers, dan zijn het er zes plus drie.’ Doet er zich een ramp voor, dan heb je dankzij de redundantie maar vier van de zes peers nodig – of zes van de negen – om de data volledig te reconstrueren. Door de externe kopie te verspreiden over verschillende externe locaties en daarbij redundantie in te bouwen, sluit Inspeere het risico op het verlies van de derde kopie uit.

Maar wat als één van de peers uit het verhaal verdwijnt, bijvoorbeeld door een faillissement? ‘Dan voegen we een andere peer toe’, zegt Dalle, ‘net zoals je een kapotte schijf vervangt in een klassiek opslagsysteem.’

Opslagpoule

De oplossing van Inspeere werkt met ZFS, een opslagtechnologie die oorspronkelijk van Sun komt, en werd voortgezet onder Oracle, maar intussen ook via open source beschikbaar is. Typerend voor ZFS is dat het systeem steunt op pooled storage. Op die manier combineert het opslagcapaciteit die zich fysiek verspreid over verschillende locaties bevindt.

‘Dat maakt onze oplossing toegankelijk. Ze werkt met standaard ZFS, je hebt er geen speciale versie voor nodig.’ In functie van compliance kun je als bedrijf bovendien zelf heel wat extra voorwaarden stellen. ‘Je kunt de oplossing bijvoorbeeld zo instellen dat je enkel met peers binnen de EU werkt, zodat er geen datafragmenten in de VS of China terechtkomen.’

Groene back-up

Inspeere maakt zich sterk dat de oplossing echt veilig is. ‘De datafragmenten zijn versleuteld en fysiek verspreid’, zegt Olivier Dalle. ‘Om een bestand te kunnen lezen zou je de datafragmenten vanop die verschillende sites moeten halen en decrypteren. Dat kan gewoon niet.’ Bijkomend voordeel: het gaat per definitie om een groene oplossing. Er komt geen datacenter aan te pas. De datafragmenten bevinden zich op de opslaginfrastructuur van peers die ruimte vrij hebben. ‘Bedrijven kopen hun opslag altijd op de groei aan. Wij checken waar er ruimte beschikbaar is en matchen dat met de behoeften van onze klanten.’

Voorlopig is Inspeere enkel op de Franse markt actief. Het bedrijf heeft er tachtig klanten. ‘Het zijn voornamelijk kleine bedrijven, soms maar met een paar pc’s en 2 of 3 TB aan back-up, die zich geen dure oplossing kunnen veroorloven.’ In een volgende fase wil Inspeere ook grotere omgevingen aankunnen. ‘Ik denk aan de back-up voor bedrijven die met NetApp werken, bijvoorbeeld.’ Daarnaast wil Inspeere zijn activiteiten naar de rest van Europa uitbreiden. ‘Maar we kijken ook naar landen waar er traditioneel weinig datacenters zijn, onder meer in Azië.’