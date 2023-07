Klare.ai levert een ‘technologisch brein’ voor bedrijfsdata

Een systeem dat niet alleen bedrijfsdata uit een digitaal documentarchief puurt, maar er ook mee ‘denkt’: dat is het idee achter Klare.ai, een kunstmatig intelligente oplossing voor bedrijfskennis die tech-bedrijven Textgain en Spikes samen hebben gebouwd.

Stel, een bedrijf wil een aanbesteding binnenhalen, maar moet voor dat dossier nogal wat zeer specifieke gegevens gaan opzoeken in zijn archief. Niet zelden in een amalgaam van documenten die diep in de digitale gewelven van de onderneming zitten. Met Klare.ai, een nieuwe kunstmatig intelligente oplossing van technologiebedrijven Textgain en Spikes, worden alle digitale kennisbronnen in het bedrijf automatisch gescand, waarna het systeem gestructureerde, deels ook al geïnterpreteerde gegevens oplevert, op maat van het nieuwe dossier dat ermee moet worden samengesteld.

‘Jaarverslagen, facturen, e-mails, bijlagen bij die e-mails, informatie van onderaannemers en medecontractanten: alles wordt mee verwerkt’, zegt Guy De Pauw, doctor in de computerlinguïstiek en ceo van het Borgerhoutse Textgain. ‘Daaruit puurt Klare.ai dan die specifieke gegevens die in het bijzonder nodig zijn voor het gestelde doel.’

Lokale oplossing

De spin-off van de Universiteit Antwerpen, opgericht in 2015, heeft van grote hoeveelheden ongestructureerde tekst en beelden doorspeuren, en daar vervolgens relevante inzichten uit halen door middel van AI en Natural Natural Language Processing (NLP), zijn speerpunt gemaakt. Een jaar of vijf geleden ging het vaker en vaker samenwerken met Spikes uit Deurne, dat digitale transformaties in gang zet binnen bedrijven. Samen kwamen ze vervolgens tot het idee van Klare.ai, dat ze in een aparte joint-venture goten.

‘Het is een product dat we gaandeweg samen zijn gaan bouwen terwijl we samen maatwerk leverden aan bedrijven’, zegt Spikes-ceo Marc Dries. ‘We voelden dat er nood was aan een oplossing die bedrijven blijvend kunnen laten installeren in hun systemen, die lokaal werkt, zonder dat een externe partij hun gevoelige data in beheer heeft. Tot op zekere hoogte blijft het maatwerk: als de klant dat vraagt, bouwen we ChatGPT in, of AI-oplossingen van Microsoft, Google en Amazon. Maar we hebben ook onze eigen machine learning-modellen, voor bedrijven die hun data liever niet blootstellen aan big tech.’

Denkend archief

Klare.ai is een bedrijfsarchief dat voor zichzelf denkt, zegt De Pauw. ‘Bedrijven en organisaties zitten op een berg aan informatie, waar ze niet noodzakelijk iets aan hebben omdat het te tijdrovend is om speurwerk in dat archief aan menselijke medewerkers over te laten. Dat repetitieve lees- en analysewerk is nu voor Klare.ai. Je wint tijd, en je krijgt steeds relevantere inzichten, in de juiste context, op het juiste moment. Het is een ‘collectief brein’, dat constant historische data verwerkt.’

En organische hersenen, die van de data scientist bijvoorbeeld? De Pauw, gedecideerd: ‘Die blijft. Een oplossing als Klare.ai kan zijn werk binnen de organisatie alleen maar efficiënter maken, repetitieve taken kan hij overlaten aan het systeem. Ik vergelijk het altijd met het verschil tussen graven met een graafmachine en met een spade. Wij leveren de graafmachine, het fijnere graafwerk blijft iets voor mensenhanden.’