Kwart Belgische datacentercapaciteit komt van Google

Dit jaar komt het totale energieverbruik van de Belgische datacenters op 344 megawatt. Het overgrote deel daarvan komt nog steeds van kleinere bedrijfsdatacenters, maar hun aandeel neemt af ten opzichte van colocatie.

Vandaag komt 161 megawatt van het energieverbruik uit zogenaamde enterprise datacenters, private datacenters van en voor (grote) bedrijven. 90 megawatt komt van colocatiespelers, datacenteruitbaters ruimte verhuren aan anderen. De resterende 93 megawatt komt van zogenaamde hyperscalers.

Die laatste groep zijn spelers zoals Google, Amazon, Meta enz.. al is er vandaag maar één hyperscaler actief in ons land en dat is Google. Dat wil zeggen dat bijna een vierde van wat de sector verbruikt, dient om het datacenter van Google in Saint-Ghislain aan te sturen.

Dat zegt voor alle duidelijkheid niets over de efficiëntie. Algemeen is de trend dat grote datacenters net efficiënter omspringen met energie in verhouding tot de rekenkracht of opslagcapaciteit van kleine datacenters, maar energieverbruik is wel een maatstaf om hun omvang te kaderen.

Vele kleintjes maken groot

De cijfers zijn afkomstig van het rapport van de Belgian Digital Infrastructure Association (BDIA). De sectorvereniging wil zo de sector en haar evoluties beter in kaart brengen. Uit dat rapport leren we onder meer dat de meeste datacenters eerder kleine omgevingen zijn.

93 procent, zo’n 2.085 bedrijven, hebben een datavloer van 10 tot 100 vierkante meter. De overgrote meerderheid hiervan (2.076 datacenters) zijn private datacenters. Dit omvat ook 9 kleinere colocatiespelers. In het andere uiterste: datavloeren van meer dan 10.000 vierkante meter, daar vinden we slechts vier datacenters: twee colocatiespelers, één enterprise speler en één hyperscaler (Google).

Trend naar colocatie

Het datacenterrapport merkt op dat enterprise datacenters tien jaar geleden goed waren voor 75 procent van de capaciteit. Vandaag is dat slechts 47 procent. Dat wijst er op dat veel ondernemingen hun intern serverpark hebben ingeruild voor infrastructuur die elders staat, doorgaans in colocatie. Colocatie is in 2023 goed voor 27 procent van de totale markt en groeide dit jaar met negen procent volgens BDIA.

De grootste colocatiespelers van het moment zijn volgens BDIA Proximus, Digital Realty, Datacenter United en LCL. Het hyperscalersegment is goed voor 26 procent van de markt.

De groei komt deels van bedrijven die hun eigen infrastructuur inruilen voor colocatie. Maar het rapport merkt op dat ook internationale spelers vaker naar België kijken, nu de grote Europese hubs (Frankfurt, Londen, Parijs, Amsterdam) steeds voller zitten.

Voor 2024 verwacht BDIA wel wat veranderingen op de markt. Proximus wil datacenters verkopen, EdgeConnex komt met een nieuw datacenter en ook KevlinX bouwt momenteel aan een grote infrastructuurhub in ons land. Signalen die er op wijzen dat de colocatiemarkt in de volgende jaren een groter aandeel zal hebben. Tegelijk merkt het rapport ook op dat de bouw van de drie datacenters van Microsoft momenteel vertraging oploopt, waardoor die dit jaar nog niet zijn meegeteld.