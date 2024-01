LCL eerste Belgisch datacenter met gouden EcoVadis medaille

De datacenters van LCL hebben de tweede hoogste rangschikking gehaald van het duurzaamheidslabel.

EcoVadis reikt een gouden medaille uit aan LCL op basis van haar score in vier thema’s: milieu, ethiek, arbeids- en mensenrechten en duurzame inkoop. Het haalt daar een gemiddelde van 71 procent, goed voor een gouden medaille.

Die medaille is de tweede hoogste rangschikking. Bedrijven die hoger dan 77 procent scoren halen platinum. Volgens LCL scoorde het voor arbeids- en mensenrechten 70 procent, voor milieu 80 procent, 70 procent op ethiek en 50 procent op duurzame inkoop.

‘We zijn enorm trots dat we voor de eerste keer deelnemen en meteen een gouden medaille van EcoVadis binnenhalen. Dit toont nogmaals aan dat we enorm veel belang hechten aan duurzaamheid en dit op verschillende niveaus binnen onze vijf datacenters,’ zegt Laurens Van Reijen, managing director van LCL.

‘Toch betekent het feit dat we nu een gouden medaille behaald hebben niet dat ons werk hier stopt. Er zijn zeker nog punten waar we beter op kunnen scoren. Zo gaan we in de nabije toekomst extra aandacht besteden aan het thema duurzame inkoop in het kader van scope 3 CO2-emissies.’