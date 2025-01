Luxemburg kiest voor soevereine cloud van Proximus

Het Groothertogdom Luxemburg gaat soevereine clouddiensten gebruiken van Proximus. Daarmee wil het haar data veiliger houden, zonder in te boeten op gebruiksgemak.

Soevereine clouds zijn al een paar jaar in opmars. Ze bieden doorgaans diensten aan vergelijkbaar met een klassiek cloudaanbod, vaak in omgevingen van een grote techspeler zoals Google of Microsoft, maar afgesloten van de buitenwereld. Dat wil zeggen dat grote techspelers zelf er geen toegang tot hebben, maar ook dat de data met zekerheid in het land wordt bewaard.

In het kader daarvan gaat Luxemburg in zee met Clarence SA, een joint-venture tussen Datacenterspeler LuxConnect en Proximus Luxemburg. De Luxemburgse overheid zal, via CTIE (Centre des Technologies de L’Information de L’Etat) digitale diensten afnemen van Clarence die draaien in een omgeving los van het internet. Dat moet de soevereiniteit van de data garanderen.

‘Het disconnected cloud platform, geïnstalleerd in twee LuxConnect Tier IV datacenters en lokaal beheerd, combineert sterke soevereiniteit met toegang tot de beste cloudcapaciteiten. Als pionier in Europa biedt het een ervaring gelijk aan publieke cloudoplossingen binnen een veilige omgeving onder Luxemburgse jurisdictie,’ zegt Paul Konsbruck, CEO van LuxConnect.

Het technische en operationele beheer van de infrastructuur van Clarence die specifiek voor de Luxemburgse staat dient, wordt ook mee aangestuurd door CTIE. Luxemburg zal er onder meer applicaties kunnen draaien die aan de privacy- en datavereisten voldoen van de overheid en nationale instellingen. Clarence belooft daarbij een zeer veilige verwerkingsomgeving voor gevoelige data rond openbare veiligheid, defensie, maar ook onderwijs- en onderzoeksdata worden genoemd.