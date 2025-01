Microsoft pompt dit jaar 80 miljard dollar in datacenters voor AI-toepassingen

Microsoft trekt in 2025 zo’n 80 miljard dollar uit voor de uitbreiding van datacenters. Dat is nodig om de enorme rekenkracht die vereist is voor AI-toepassingen mogelijk te maken. Dat heeft Brad Smith, de voorzitter van de Amerikaanse techreus, bekendgemaakt.

Meer dan de helft van de investering gebeurt in de Verenigde Staten. ‘Dit weerspiegelt ons vertrouwen in de Amerikaanse economie’, zei Smith in een blogpost. Hij riep de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump dan ook op om de sector te ondersteunen en vooral niet te hinderen met ‘zware regelgeving’ met betrekking tot kunstmatige intelligentie.

Race om rekenkracht

In het vorige fiscale jaar, dat eindigde in juni 2024, besteedde Microsoft al meer dan 50 miljard dollar aan datacenters. De grote aanbieders van cloudinfrastructuur, zoals Microsoft en Amazon, lijken de laatste tijd verwikkeld in een race om de meeste rekenkracht, om tegemoet te komen aan de groeiende vereisten van AI-toepassingen.