Ook Microsoft stopt met onbeperkte OneDrive-cloudopslag voor bedrijven

Na Dropbox stopt nu ook Microsoft met het aanbieden van een OneDrive-abonnement dat bedrijven onbeperkte cloudopslag levert. Ook de datavoetafdruk van kleinere ondernemingen wordt groot.

Eerst was er Dropbox, dat vorige week zijn optie voor onbeperkte dataopslag voor professionele klanten stopzette. Er geldt nu een stop van 15 terabyte aan data voor Dropbox Advanced-abonnementen met drie actieve licenties. Bedrijfsklanten die meer opslag willen, moeten actieve licenties toevoegen, waardoor er per extra toevoeging 5 TB bijkomt. Maar met die vijftien, zei Dropbox fijntjes, heeft de abonnee al ‘100 miljoen documenten, 4 miljoen foto’s of 7500 uur HD-video’ tot zijn beschikking.

Onder de radar

Ook Microsoft volgt nu die trend met zijn OneDrive-cloudopslagdienst, maar probeerde dat volgens TechRadar in alle stilte te doen. Ergens tussen 14 en 28 juli, zo groef de Amerikaanse technieuwssite op in Archive.org, werd het OneDrive for Business-pakket met ongelimiteerde opslag verwijderd. Nieuwe klanten moeten het doen met een maximum van 1 terabyte aan cloudopslag. Datzelfde debiet zit in het duurdere Microsoft 365-totaalpakket. Afhankelijk van het aantal gebruikers kan het Business-paket wel worden uitgebreid tot 5 TB.

Limieten van de cloud

Volgens Fortune Business Insights zal de wereldwijde markt voor cloudopslag naar verwachting groeien van 108,69 miljard dollar (99,85 miljard euro) dit jaar tot 472,47 miljard dollar (434 miljard euro) in 2030, een jaarlijkse groei van 23,4 procent. Aanbieders van cloudopslagdiensten moeten dat maar bijbenen.